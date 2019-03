Córdoba registra alrededor de 35.000 desplazamientos en bicicleta cada día

En el siglo XX todosse creyeronque la mejor movilidad urbana era el coche. Aí todas las ciudades se adaptaron a este tipo de vehículos. Sin embargo, por otras razones (económicas) la gente se desplazaba en masa en bici. Ahora se ha demostrado que el coche NO es el mejor medio de movilidad urbana. Los del Ayuntamiento y Junta creyeron que era la oportunidad para fomentar la bici. Pero la gente, en su mayoría, dice que NO. Ahora nos encontramos en una ciudad con unos 70 km de carriles bici por 5 km tan solo para el transporte público. Curiosamente, es este el medio a privilegiar (desde siempre). Para ello, los del Ayuntamiento (en general y desde siempre) y el sr Pino en particular, tienen que tener competencia en ello y desgraciadamente NO la tienen. Como con la movilidad en el centro, que lo están poco a poco "asfixiando".