Córdoba registra un «alarmante» repunte de personas en situación de exclusión

Isa tiene 43 años y nunca había ido a pedir ayuda al comedor trinitario, ni siquiera cuando la crisis se recrudeció, hasta el pasado mes de marzo. Nacida en Córdoba, madre de dos hijos, una de ellas mayor de edad, trabajaba como camarera de piso, pero en esa fecha se quedó en el paro y desde entonces, no ha vuelto a trabajar. Víctima de violencia de género, sin ingresos, no percibe ni siquiera la pensión alimenticia del padre de su hijo, por lo que decidió acudir a Servicios Sociales para que asumieran la tutela del menor, de 16 años. Ella vive en la calle. «No quería que él estuviera en esas circunstancias y pedí que se lo llevaran a un centro de menores», explica, «nunca pensé que acabaría así, pero tengo que dar gracias porque exista este comedor y el centro de día porque si no, no sé qué sería de nosotros».

Hace tres semanas, el comedor trinitario de la Fundación Prolibertas tuvo que empezar a doblar el turno de comida para atender a todos los usuarios que estaban llegando. «Tenemos una capacidad máxima para dar de comer al mismo tiempo hasta a 80 personas, más no caben», explica el director, Eduardo García, «así que cuando empezaron a venir 90 y cien personas establecimos dos turnos, uno a las 12.30 y otro a las 13.15 horas». García, como otras fuentes de la Red Cohabita, aseguran que este verano ha habido una actividad más intensa que otros años, cuando en esa época se reduce el número de usuarios. Lo más «alarmante» es que el repunte de personas en situación de exclusión no es achacable a algún factor concreto. «No ha habido grandes llegadas migratorias, ni de refugiados ni son temporeros del campo, nada fuera de lo común», señalan desde la red. El perfil de los que han empezado a acudir al comedor es muy diverso, afirma García, «sobre todo, son reincidentes, personas que vinieron hace unos años, cuya situación mejoró y dejaron de venir y que ahora regresan porque han vuelto a caer en el paro». También hay extranjeros que están de paso, procedentes principalmente de países del Este y menores extutelados que, al cumplir la mayoría de edad, se quedan en situación de calle.

Otro de los usuarios del comedor es Francisco, que a sus 56 años, duerme en su coche desde hace dos años y medio. «Lo tengo aparcado en Las Palmeras, el barrio en el que me crié y donde me siento seguro y arropado por la gente en esta situación, más que mi familia, que desde que estoy sin dinero ha desaparecido». Hasta el 2009 estuvo trabajando en un hotel, donde conoció a su mujer, pero ese año se quedó en paro y desde entonces ha sobrevivido como ha podido. La crisis acabó con la empresa en la que trabajaba, a lo que se sumó la depresión que sufrió a raíz de la muerte de su hijo. «Me lo mataron con 22 años cuando intentaron quitarle un cordoncito que llevaba y él se intentó defender». Su talante bonachón y su aspecto aseado engaña, pareciera que es un voluntario más en el comedor social, pero lleva mucho tiempo en situación de exclusión, demasiado. «Empecé a venir en el 2018, no sabía que esto existía, por eso no había venido antes», explica, «agoté las prestaciones, las ayudas y ahora estoy esperando la respuesta a mi solicitud de renta mínima». Sin ingresos, su mujer y él decidieron separarse y ella volvió a su país de origen para cuidar de su madre. «En el coche los dos no podíamos estar», explica. Tras 14 años casados, tuvieron que vivir separados obligados por la situación económica y ahora solo piensa en reunirse con ella en Rumanía. «Hace poco se cayó y fue al médico y le han diagnosticado cáncer, solo quiero estar con ella el mayor tiempo posible». Del comedor, comenta que al principio le daba vergüenza ir y pedir comida, pero que «ahora solo aquí me siento persona, puedo descansar y charlar con otra gente que también lo pasa mal, en la calle te miran mal». Con recursos limitados, el comedor ha tenido que hacer frente a una demanda creciente de personas y con personal menguante, ya que en muchos casos, la contratación depende de subvenciones que acaban en medio de un año, y con un espacio claramente insuficiente. «Para nosotros, una prioridad es el traslado a un espacio mayor», ha indicado el director del centro, «para atender a la gente en condiciones». La concejala de Asuntos Sociales, Eva Timoteo, ha explicado que el pasado mes de julio se reunió con Prolibertas y que el convenio suscrito con la entidad, que en principio se centró en atender la demanda de alimentos de familias, se reconducirá el año próximo al colectivo sin hogar. «Nuestra infraestructura es limitada para entregar alimentos cocinados a las familias, así que queremos revisar el objetivo», ha confirmado el director del comedor. Esta semana está prevista la formación de la comisión de la red social para empezar a trabajar en el anunciado Plan contra el Sinhogarismo del Ayuntamiento, ha indicado Timoteo.

Macidon también es usuario de Prolibertas. «Soy de Transilvania, tengo 45 años y llevo en España desde el 2005». Carpintero, como demuestra la falange amputada en su mano, vino aquí en busca de trabajo y trabajó hasta que la crisis se cruzó por medio. Ahora duerme en un local ocupado al que le puso un cerrojo después de que entraran a robarle y le dieran una paliza. «En la calle me da miedo estar», confiesa.

Si el informe Foessa de Cáritas ponía el martes el foco en el empeoramiento de la situación de los andaluces, Cruz Roja confirma que la situación de Córdoba, una de las provincias con más paro, ha empeorado. «Tanto en agosto como en septiembre, la unidad de emergencia social ha pasado de 70 a 90 personas sin hogar atendidas en la calle en cada ruta nocturna».