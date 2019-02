Córdoba plantea regular los VTC de forma «similar» a la de Sevilla

En realidad esos datos hay que matizarlos. 773 vt de toda la provincia y no solo de Córdoba capital. Vtc son 48 pero las de Uber son todas de Málaga y otras empresas de Granada que solo trabajan en Córdoba. Y me parece bien que la gente escoja lo que quiera, pero dentro de un marco regulado, obviamente. Lo del monopolio del taxi es una gran mentira, somos 509 taxis compitiendo entre nosotros con las mismas condiciones, tarifas etc etc