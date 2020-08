Córdoba no tiene casos de covid entre los ingresados en residencias de mayores

El coronavirus avanza generando incertidumbre y miedo a todos los niveles. En uno de los ámbitos más frágiles, el de las residencias de mayores, el covid-19 sigue siendo una amenaza, aunque Córdoba está, de momento, en mejor situación que otras provincias andaluzas, ya que no ha registrado ningún caso entre los ingresados desde el final del estado de alarma.

Hasta este viernes solo en dos centros de la provincia se habían detectado positivos, pero entre los trabajadores, y se han aplicado los protocolos que impiden las visitas y paseos. El IECA publica que desde el inicio de la pandemia el acumulado en Córdoba en residencias asciende a 375, de los que 307 se curaron y 68 fallecieron, mientras que en otros centros hubo 32, de los que 30 superaron la enfermedad y dos murieron. Ni en residencias ni en otros centros aparecen casos confirmados por PCR en los últimos 14 días. Según datos de la Junta, en la provincia hay 87 residencias con 5.761 plazas.

Mensaje de tranquilidad

«Córdoba es de las provincias más controladas en las residencias de mayores», por lo que la situación es de «tranquilidad». El director general de Personas Mayores de la Consejería de Igualdad, Juan Carlos Durán, explica que «Córdoba y Huelva son las únicas provincias que están ahora mismo libres de casos de residentes». El gran foco de Andalucía, donde el 96% de los centros está libre de covid, se encuentra en la residencia de El Zapillo, en Almería. A pesar de que la situación en Córdoba «no es alarmante», «el riesgo cero no existe», por lo que «hay que seguir trabajando para evitar que el virus entre en las residencias». Durán advierte de que los contagios crecen, por lo que «hay que continuar con los protocolos marcados y solo en los casos de alto riesgo seríamos más restrictivos evitando entradas y salidas». Como el virus llega por tres vías, las entradas, las salidas y los trabajadores asintomáticos, «tenemos que estar atentos al diagnóstico para hacerlo lo más precoz posible y tomar medidas para evitar el rápido contagio», asegura. Aunque todos los centros deben contar con un plan de contingencia, admite que «unos están más preparados que otros» y «hay residencias que tienen personal sanitario y otras no». Precisamente las más pequeñas, «que no tienen capacidad de sectorizar, son las que más nos preocupan porque si se da algún caso, hay que sacarlo de allí», señala. De momento, la Junta no es partidaria de realizar un confinamiento total de las residencias, ya que, según explica, los mayores «tienen derecho a ver a sus familiares».

Los criterios

La Junta ha fijado unos criterios para tomar medidas para evitar los rebrotes, publicados en el BOJA. Esos criterios son que haya en el municipio más de 30 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que no se puedan controlar bien los contactos en un brote o que la residencia no tenga capacidad para el aislamiento ni personal sanitario. En Córdoba las residencias de Añora e Hinojosa han pedido a la Junta restricciones por riesgo epidemiológico, que les ha concedido al igual que, y según Salud, a las residencias de Villaralto (Isidoro Fernández) y Santa Eufemia (Nuestra Señora de África). Cada centro decide qué medidas aplica siguiendo las pautas de la Junta. A ellas se suman las que tengan algún trabajador o residente con coronavirus, que por protocolo se cierran al exterior 28 días. Esta situación en Córdoba se da solo en dos que únicamente cuentan con casos en empleados. La cifra de centros que piden restricciones va creciendo día a día.

Más preparados

Con miedo pero más preparadas. Así están las residencias. El presidente de la patronal Lares Andalucía, Fernando Acosta, que aglutina 21 centros de Córdoba, señala que hay planes de contingencia, se ha dado formación a los trabajadores, hay material de protección reservado y más vestuarios, por lo que «algo mejor estamos», aunque «cuando el virus entra es complicado contenerlo». Acosta considera que la situación en Córdoba «es buena», ya que no tiene constancia de positivos. Aún así indica que dos centros de la capital y otros dos de la provincia, que no desvela, aplican restricciones. En concreto, dos limitan los paseos y los otros dos, las visitas y paseos. Esta asociación apoya la «humanización» de las residencias. «Los mayores no pueden pasar otro confinamiento», señala, y «la vida debe ser lo más normalizada posible».

Un día a día complicado

La presidenta de la Asociación Cordobesa de Unidades de Estancia Diurna, Residencias y Servicios para la Dependencia, Antonia Gutiérrez, que asegura que no se han dado casos en los 20 centros que tiene adheridos y repartidos entre capital y provincia, afirma que «el día a día está siendo muy complicado» y no paran de llegar órdenes que se modifican una otra vez. A su juicio, «la administración no hace más que cargar a los centros de responsabilidad». Gutiérrez explica que hay municipios en los que se dan casos de covid-19 y sus residencias han decidido limitar las visitas. Esta asociación es partidaria de que «cada zona, en función del riesgo que tenga, solicite la restricción de visitas». Aunque «ahora sabemos más que antes, tenemos más miedo», confiesa, ya que si el virus «entra en una residencia, no hay forma de pararlo».

«No» a suspender visitas

La plataforma para la Defensa de los Derechos de los Mayores y la Demencia, presidida por María José Vázquez, rechaza la suspensión de visitas, ya que piensa que, habilitando espacios y tomando medidas, pueden ser seguras. «Los mayores pagan los platos rotos, la factura de las características del centro, al que, si no tiene espacio, se le aprueban las restricciones», lamenta. A esta plataforma le preocupa que «solo se pone énfasis en las residencias en restringir o suprimir los contactos con las familias, en prevenir el contagio, pero se olvidan de los daños colaterales» a los mayores y «no se le da importancia a lo que aporta el sentirse acompañados». Vázquez opina que «hay que buscar alternativas para compatibilizar la prevención del contagio con las visitas». A su juicio, «la normativa deja todo a merced de los centros porque depende de sus características» y «los que están en uno más amplio tienen más posibilidades».