Córdoba ha registrado 8 muertes en accidentes laborales hasta noviembre

Un total de 78 accidentes laborales mortales, incluidos los 'in itinere', se han registrado en Andalucía -ocho de ellos en Córdoba y provincia-- hasta este el pasado 13 de noviembre, lo que significa 19 muertes menos que las registradas en el mismo periodo que el año pasado, según los datos consultados por Europa Press de UGT en Andalucía.

De estos accidentes mortales, un total de 67 fueron en el tajo, mientras que once fueron 'in itinere' --recorrido de ida o vuelta al trabajo--, mientras que en similares fechas de 2017 se contabilizaron 86 en el tajo y once en el recorrido de ida o vuelta al trabajo.

Desde el mes de enero hasta septiembre, con datos suministrados de la Consejería de Empleo a UGT-A, se contabilizaron 70 accidentes laborales con resultado de muerte, once de ellos 'in itinere'.

Por provincias, Sevilla ha sido la que más accidentes laborales mortales ha registrado hasta septiembre con un total de 15, tres de ellos 'in itinere'. Le sigue Málaga, con diez y uno 'in itinere'; Huelva y Cádiz, con nueve cada una y uno y dos 'in itinere', respectivamente, y Jaén, con ocho accidentes con resultado de muerte y dos en el recorrido de ida o vuelta al trabajo.

De su lado, las provincias que menos accidentes laborales mortales han registrado han sido Córdoba, con un total de siete y uno 'in itinere'; Granada, con seis y ninguno 'in itinere', y Almería, con un total de seis y uno 'in itinere'.

En el mes de octubre, sólo Huelva, Cádiz, Córdoba y Málaga han registrado accidentes laborales en el tajo con un total de cuatro; mientras que en el mes de noviembre han sido Granada (3) y Huelva (1). Asimismo, en ninguna de estas provincias se han producido accidentes laborales mortales.