Córdoba es tercera en obra pública por habitante a pesar de frenarse su avance

Córdoba es la tercera de Andalucía en cuanto a la inversión por habitante prevista en las licitaciones de obra pública convocadas por las administraciones entre enero y septiembre de este año. En ese periodo, cada habitante de la provincia cae a 155 euros en el reparto de los fondos de las iniciativas sacadas a concurso, por lo que esta es superada solo por Almería, con 460 euros, y Huelva, con 240, y ni Málaga ni Sevilla la sobrepasan. Además, esa cantidad la sitúa levemente por encima de la media andaluza, que está en 154 euros. A pesar de ocupar tan buen lugar en el conjunto del territorio andaluz, la fuerte subida detectada en la primera mitad del año se ha frenado y las diferencias con el año pasado se acortan. Así, y según datos de Seopán, si en el primer semestre la inversión prevista en obra pública era el doble que un año antes, ahora solo es un 23% superior, pasando de los 99,2 millones contabilizados entre enero y septiembre del 2017 a los 122,4 de este ejercicio. Hace dos meses, Construcor ya vaticinaba el estancamiento que se iba a producir a medida que fuese avanzando el año. De hecho, se ha pasado de 95,8 millones en el primer trimestre del 2018 a 12,2 en el segundo y a 14,4 en el tercero.

La evolución anual sigue constatando que el 2018 es el mejor año de los últimos ocho. Desde los últimos fondos anticrisis del 2010, con 252,8 millones hasta septiembre, no había cifras tan elevadas. Aún así, las distancias en relación al máximo histórico, el 2009, siguen siendo grandes, y los 122,4 millones en proyectos licitados están un 69% por debajo de los 395,7 de entonces. En cambio, suponen tres veces más que en el 2012, año en el que la obra pública tocó fondo con solo 41,5 millones en concursos. En el 2009 la inversión prevista por habitante fue de 496 euros mientras que en el 2012 bajó a 51 euros.

A pesar de que la situación es mucho más halagüeña que en los últimos ocho años, Córdoba ocupa el quinto lugar de Andalucía por el presupuesto de los proyectos licitados. Solo Cádiz, con 111,8 millones en obras sacadas a concurso, y Jaén, con 52,4, están peor. No hay que olvidar que obra licitada no significa actuación realizada, ya que hay muchos concursos que no llegan a su fin. La ronda Norte, la urbanización de la antigua Azucarera de Villarrubia, el Archivo Histórico o el convento Regina son obras licitadas y no iniciadas aún.

Por administraciones, la Junta es la que más dinero destina, 57 millones, pero es en la que menos crece el volumen de inversión, un 7%. Los proyectos del Gobierno son los que menos dinero suman, 11,5 millones, pero, en cambio, es el que experimenta el crecimiento mayor, de un 106%. En cuanto a los ayuntamientos, con 53,7 millones, dedican un 32% más a obra pública.