Córdoba cuenta con 8.500 viviendas que continúan en zonas inundables

Córdoba cuenta en su núcleo urbano solo con 8.459 viviendas que continúan en zonas inundables a pesar de la revisión de los mapas realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). El Sector Sur, con 3.780; Fray Albino, con 1.969; y El Arenal, con 1.011, son los barrios en los que más viviendas hay afectadas por la posibilidad de anegaciones. La cifra se eleva a más, a 11.320, si se incluyen las barriadas y las parcelaciones. Estos datos se extraen del estudio realizado por Citylab360 cruzando datos del Catastro con los nuevos mapas de la CHG, que dejan ya fuera de ese riesgo a Cañero o parte de la Fuensanta.

Ese estudio incluye viviendas que están en todo tipo de zonas -ver gráfico- (y no solo en las de retorno de 10, 100 o 500 años), es decir, en las de servidumbre (franja de 5 metros a ambos lados del cauce), policía (franja de 100 metros), flujo preferente (las que tienen riesgo de inundación una vez cada cien años) y las denominadas inundables (en las que la probabilidad es de una vez cada 500 años). Para una obra en ellas hace falta la autorización de la CHG o cumplir unos condicionantes en cuanto a los usos, lo que trae de cabeza a empresarios, arquitectos y vecinos. Los requisitos que se derivan de la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de diciembre del 2016 llevan más de dos años provocando quejas por las dificultades a la hora de obtener una licencia. Urbanismo y CHG llevan tiempo intentando buscar soluciones.

Si se contabilizan la totalidad de bienes inmuebles del núcleo urbano en zona inundable, y no solo los que tienen uso de vivienda, la cifra se eleva a 12.484, que se encuentran en 2.474 parcelas. Si se tiene en cuenta que el núcleo urbano dispone de 133.784 viviendas, tocadas por la inundabilidad están el 6,3% (un 5,6% en el caso de que la referencia sean todos los bienes inmuebles). Si al núcleo urbano se le agregan las parcelas de la periferia, Córdoba cuenta con 4.129 en zona inundable, con 17.208 inmuebles, de los que hay 11.320 con uso de vivienda, que representan el 7,5% de total (un 6,8% si la comparativa es la de todos los bienes).

La revisión de los mapas

La CHG explica que la revisión de los mapas responde al cumplimiento de la segunda fase de la directiva europea de inundaciones, cuyo objetivo es «reducir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medioambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica». Esa directiva obliga a realizar una evaluación preliminar del riesgo de inundación para detectar los puntos más conflictivos; a elaborar mapas de peligrosidad, que es la fase actual; y a la redacción de planes de gestión con medidas de actuación con una vigencia de seis años. La CHG explica que desde marzo de este año revisa la cartografía del denominado primer ciclo y que en ese periodo «cualquier entidad o interesado particular puede realizar aportaciones» y observaciones.

El mapa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir vigente de las zonas inundables, que en relación al núcleo urbano sustituye al que había hasta ahora, estuvo en periodo de consulta pública entre agosto del 2019 y noviembre de ese año.

Mapas de zonas inundables. Arriba, el anterior, y abajo, el nuevo. FUENTE: CHG

El 77%, en retorno de 500 años

El estudio de Citylab360, en el que participa el arquitecto urbanista y experto en SIG José Carlos Rico, permite ver que el 77% de las viviendas del núcleo urbano (6.558) se encuentran en la zona con posibilidad de inundación de una vez cada 500 años. En cambio, en las de policía y de servidumbre, las más cercanas al río, solo están el 7% (595). También hay 323 viviendas que comparten las tres circunstancias y representan el 3%. Además, hay 983 casas o pisos que tienen el condicionante de estar en zonas de flujo preferente y en inundables (el 11%).

Esta situación se da a pesar de los cambios que se han producido en los mapas, ya que antes en zonas inundables estaban también incluidas más de 5.000 viviendas ubicadas en el núcleo urbano en barrios como Cañero y parte de la Fuensanta. Sin embargo, prácticamente igual se quedan El Arenal; el Arenal de la Fuensanta; la Ribera; parte de Fray Albino, Campo de la Verdad, Sector Sur y barrio del Guadalquivir; y el Cordel de Écija.

En cuanto a la parte del estudio centrada en la periferia, este muestra cómo Alcolea tiene 155 viviendas en zona inundable mientras que Villarrubia solo cuenta con 6. Entre las urbanizaciones destacan por tener más casas en espacios inundables Barquera Sur (371 viviendas), Majaneque (359), Llanos de la Vega-Montón de la Tierra (229), Ribera Baja (220), Quemadas Bajas (198), Fontanar de Quintos (186), El Alcaide-El Aljarafe (158), Llanos del Castillo (139), La Altea (116), El Alamillo (115) y El Alcaide (102). La lista de parcelaciones con algún tipo de afección, aunque sea mínima, es larga, de cerca de cuarenta, a pesar de haber experimentado variaciones. No obstante, hay que tener en cuenta que las grandes dificultades a la hora de obtener una licencia por cuestiones de inundabilidad se están dando en el núcleo urbano, ya que en las urbanizaciones, al no estar regularizadas, Urbanismo no va a dar permiso para obras.

Tal y como publicó este periódico en enero del 2019, la afección en cuanto al ámbito de inundabilidad a viviendas y resto de edificaciones era mayor entonces.