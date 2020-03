Córdoba Correos Market, la plataforma para promocionar la venta de productos locales

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y el responsable de Soluciones Digitales de la compañía, Sergio Peinado, han presentado este miércoles en Córdoba Correos Market, la plataforma para promocionar la venta de productos elaborados locales y artesanos, un servicio con el que el consumidor puede recibir un producto de calidad en cualquier punto de España, sin gastos de envío, a través de la web.

Correos Market, según ha explicado Serrano, informa Europa Press, nace del compromiso de Correos de generar nuevas oportunidades de negocio en el mundo rural y afrontar el reto de la despoblación, una de las líneas claves de la empresa postal y de paquetería.

En este sentido, Serrano ha señalado que "todos los que participan con la compra de un producto de este marketplace están ayudando al pequeño productor para que siga desarrollando su trabajo en su lugar de residencia, en igualdad de oportunidades al resto de la ciudadanía que está en el entorno de la ciudad".

Los cordobeses han podido descubrir este servicio gracias al acto que se ha llevado a cabo en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, en el que se ha mostrado la plataforma a aquellos productores que puedan estar interesados en la misma. De hecho, en el acto, seis productores de diferentes localidades asociados a Correos Market han mostrado sus productos artesanales.

Así, de la provincia de Córdoba, se han expuesto las elaboraciones de ajo negro de 'Bonrostro', la papelería e impresión digital de 'Ediciones de papel', y los productos artesanales para belenes y dioramas de 'Monbelén'.

De la provincia de Jaén, se ha contado con 'Notaliv' y sus productos cosméticos con aceite de oliva virgen, y con 'Bodegas Cefrián' y su vino de elaboración artesanal, habiendo mostrado también sus productos 'Aceitunas La Prieta', artesanos de la aceituna radicados la campiña sevillana.

La plataforma Correos Market cuenta con 64 productores de Andalucía, una cifra potenciada por la campaña '#YoMeQuedo', con la que Correos ha promocionado su mercado 'on line' de productos locales y que fue premiada en Granada por la UPA.

Con todo ello, tendrán sus referencias a la venta en Correos Market, un productor de la provincia de Almería, ocho de Cádiz, once de Córdoba, ocho de Granada, dos de Huelva, once de Jaén, once de Málaga y 12 de Sevilla, con lo que un 13 por ciento de los productos ofertados en Correos Market será de origen andaluz.

Correos Market cuenta en la actualidad con más de 225 productores y más de 1.500 referencias y, aunque destacan por número los productos centrados en la alimentación, preferentemente aceites, vino y cervezas, este mercado 'on line' también ofrece artesanía y artículos de moda, belleza y hogar.

Además, Correos y la Real Academia de Gastronomía han firmado un acuerdo de colaboración para la dinamización de la economía local, la sostenibilidad y la difusión de los productos gastronómicos españoles a través de Correos Market.

CON LOS PRODUCTORES

El servicio Correos Market acredita la calidad de los productos mediante el 'Sello de Calidad de Correos Market' y los integra con la plataforma de paquetería de Correos. De este modo, el productor local aumenta la visibilidad de su negocio y recibe una certificación de calidad, sin suponerle riesgo ni inversión.

Este sello garantiza que los productos de la plataforma son elaborados, creados o tratados en España, siguiendo procesos regidos por un código de buenas prácticas y utilizando materiales naturales. Desde la plataforma también se vela por el uso responsable y sostenible de los recursos, así como la responsabilidad social con la que se desarrollan las actividades de los productores.

El consumidor final, por su parte, puede elegir entre un catálogo 'on line' de productos de alimentación, bebidas, textil, hogar, artesanía o cosmética, con la garantía de que va a adquirir un producto de calidad certificada y con la proximidad que ofrece contar con los servicios de paquetería de Correos, sin gastos de envío.

'#YOMEQUEDO'

Correos cuenta entre sus líneas de Responsabilidad Social Corporativa el reto demográfico, donde se incluye el proyecto de Correos Market. Así, lanzó el pasado diciembre la campaña '#YoMeQuedo', para la difusión de esta plataforma de comercio electrónico con la que ofrece a pequeños productores locales la posibilidad de visibilizar, comercializar y hacer llegar sus productos a toda España y, en un futuro próximo, a nivel internacional.

Correos, consciente del reto que supone la despoblación existente en miles de pueblos del país y de la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades a todo el mundo, da voz a todos aquellos que con orgullo y esfuerzo, apuestan por su lugar de origen para desarrollar sus proyectos.

La red de Correos, presente en todo el territorio español con más de 2.300 oficinas, es una pieza fundamental en este compromiso, con el que pretende responder a las necesidades de los ciudadanos, y ahora también con Correos Market, el mercado 'on line' de los productores locales que eligen quedarse en la España rural y que necesitan una red logística como la de Correos para poder ofrecer sus productos en un mercado cada vez más global y digital.

La campaña '#YoMeQuedo' invita a descubrir la España vaciada y conocer a aquellos que con valentía eligen quedarse y que utilizan Correos Market como herramienta para impulsar, tanto el desarrollo de su actividad, como el de su comunidad, dando una salida comercial a la esencia y tradición de la gastronomía y artesanía de nuestra tierra