Córdoba capital tiene el metro cuadrado del suelo urbano más barato que nunca

La ciudad de Córdoba tiene el metro cuadrado del suelo urbano más barato que nunca. Eso es, al menos, lo que muestra la estadística del Ministerio de Fomento hecha pública este miércoles, que indica que los solares en la capital tienen el precio más bajo de los últimos dieciséis años, ya que la serie histórica empieza en el 2004. Ni siquiera en el 2011, en plena crisis económica, los terrenos urbanos alcanzaron un precio tan bajo como en el segundo trimestre del 2020.

114,4 euros. Ese es el valor del metro cuadrado en el segundo trimestre del 2020, en pleno estado de alarma, cuando se alcanzó el mínimo histórico, que es cuatro euros inferior al del primer trimestre del 2011. La bajada ha sido abismal tanto en relación a un año antes, cuando el metro cuadrado era un 64% más caro (322,6 euros), y al primer trimestre, cuando el valor estaba casi un 44% por encima (203,9 euros). Para hacerse una idea de cómo se ha devaluado el suelo urbano, aunque tiene muchos altibajos en su evolución, basta mirar al trimestre en el que estaba más caro, el segundo del 2007. Entonces el metro cuadrado valía 663,8 euros, seis veces más. Eran los tiempos en los que las viviendas estaban por las nubes.

Se da otra circunstancia llamativa y es que Córdoba no solo es la capital en la que más barato está el suelo urbano de Andalucía, sino que es la segunda de España después de Toledo. No obstante, hay que tener en cuenta que hay 25 ciudades que no aportan datos a Fomento, por lo que la comparativa no es certera del todo porque es imposible saber a cómo tienen el metro cuadrado. Es más, la capital también es la que registra el mayor descenso en el precio del suelo tanto trimestral como anualmente, aunque, en este caso ocurre la misma circunstancia de falta de datos del resto. Todo este abaratamiento puede a la larga repercutir en los precios de las viviendas.

El precio está más bajo en la capital que en la provincia

Si se analiza la totalidad de la provincia se puede observar que la devaluación del suelo ha sido mayor en la capital. En el segundo trimestre del 2020, el metro cuadrado costaba a nivel provincial 124 euros, un 6% menos que en el primer trimestre (132,2) y un 16% menos que en el mismo periodo de un año antes (147,6). No hay que irse muy lejos para llegar a cantidades más bajas. Basta pararse en el 2018, ejercicio en el que el valor era de 101 euros en el tercer trimestre. No obstante, no ha habido un segundo trimestre con los precios tan bajos desde el del 2010. A nivel provincial, el máximo histórico estuvo en el tercer trimestre del 2006, cuando el metro cuadrado costaba 331 euros. Llamativo es también que en la capital el suelo cueste menos que en la provincia, cuando lo normal es que sea al revés.

Por provincias, Córdoba es junto con Granada la que tiene el precio del suelo más barato. Donde más caro está es en Málaga (234,1), seguida de Cádiz (173,2), Sevilla (148,1), Almería (135,4), Huelva (130,5), y Jaén (128,2). En Granada el metro vale a 107,5 y es la provincia en la que más se abarata. Después, está Córdoba.

Menos operaciones de compraventa que nunca

Los precios son bajos pero tampoco hay operaciones de compraventa. A nivel provincial, en el primer semestre del año se produjeron 110 transacciones con solares urbanos, la cifra más baja de la serie histórica y un 24% inferior a la de un año antes. Si en el primer trimestre hubo pocas, 60, en el segundo se produjeron menos aún, 50, un 16% menos. No obstante, ese segundo trimestre fue algo mejor que el mismo periodo del año pasado, respecto al que aumentan un 6% las compraventas.

Curioso es también, por infrecuente, que la mayoría de estas operaciones se han producido en la provincia y no en la capital, donde solo hubo 16, un 30% menos. En este caso sí hubo otro momento con menos, el primer semestre del 2013, con solo 13 compraventas de solares en la ciudad, el mínimo histórico. Si en el primer trimestre de este año en la ciudad solo se llevaron a cabo 11 transacciones, en el segundo la cantidad bajó a cinco, produciéndose un descenso trimestral del 54% y anual del 37%.