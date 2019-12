Córdoba, bronce en voluntariado

Si hubiera un medallero de solidaridad en Andalucía, Córdoba tendría el bronce, después de Cádiz y Sevilla. Más de 48.000 personas trabajan en la provincia de forma altruista para ayudar a los demás, una labor silenciosa y constante que permite a casi 200 organizaciones sociales ayudar a una legión de personas vulnerables. Ramón García, asesor del área de Voluntariado de la Secretaría General de Políticas Sociales de la Junta, asegura que «la provincia de Córdoba tiene un tejido asociativo que goza de buena salud y que ha servido de soporte durante la crisis», si bien a nivel autonómico se está trabajando «para actualizar el registro de entidades de voluntariado y hacerlo más dinámico a partir de una aplicación móvil, además de renovar el Consejo Andaluz del Voluntariado». Según García, la Consejería de Igualdad tiene también entre sus planes «potenciar el voluntariado en el ámbito rural, para combatir la despoblación combatiendo la brecha digital y fortaleciendo el tejido asociativo y de apoyo a los mayores y mejorando la formación para impulsar el acceso a las subvenciones».

se buscan voluntarios / Hace unos días, la asociación Autismo Córdoba hacía un llamamiento para pedir voluntarios, ya que cada vez hay más menores con espectro de trastorno autista que requieren atención y necesitan más personas que echen una mano. No son los únicos en esta situación. Según la Plataforma del Voluntariado de Córdoba (www.voluntariadodecordoba.org), en este momento hay más de una veintena de entidades en busca de voluntarios (Andalucía Compromiso Digital, Infancia Solidaria, Estrella Azahara, Aspaym, Actívate por la Inclusión, Hogar Mariposas, Down Córdoba, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Fundación Prodean, Autismo Córdoba, Baiven, Fundación Prolibertas, Banco de Alimentos, Paz y Desarrollo, APDHA, Acpacys, Adevida, Fundación Hogar Renacer, Apic, Adoratrices Fuente de Vida, Red Española de Madres y Padres Solidarios, Alcer, Afs, Fundación Emet Arco iris y Asociación Cultural Selpia). Esta plataforma, con sede en el edificio anexo a la ONCE (c/ Manuel Ruiz Maya 8, 5ª), es la encargada de fomentar, coordinar y formar al voluntariado que acude con la intención de colaborar. Según María Pineda, coordinadora de la plataforma, la proporción de hombres y mujeres en esta actividad es llamativa. «Por los datos que manejamos, hay tres hombres por cada siete mujeres, estudiantes y pensionistas principalmente, que dedican una media de dos o tres horas a la semana aunque hay quienes llegan a trabajar hasta 10 o 15 horas porque tienen más tiempo libre». Cada año llegan a la plataforma 1.000 personas con la intención de ser voluntarios, pero solo un 20% completa el proceso. «Por distintos motivos, muchos se quedan en el camino», señala Pineda, «pero lo importante es que quienes lleguen a las organizaciones tengan claro a lo que van y lleguen con ganas de ayudar».

Victoria Rodríguez, a las puertas de dependencias de Cruz Roja, donde participa como voluntaria. SÁNCHEZ MORENO

Las motivaciones para ser voluntario son muy distintas. «Hay quien ha pasado por un proceso personal que le ha marcado y quiere devolver a la sociedad parte de lo que ha recibido, quienes lo toman como una experiencia o quienes tienen mucho tiempo libre y desean ocupar parte ayudando a otros».

TESTIMONIOS / Victoria Rodríguez, trabajadora social, es actualmente voluntaria de Cruz Roja aunque antes ha colaborado con otras entidades como Córdoba Acoge o Síndrome Down. «Había dejado el voluntariado, pero decidí volver porque estoy parada y quería dedicar parte de mi tiempo a echar una mano y porque profesionalmente me sirve para aprender a tratar con personas vulnerables y a conocer los recursos a los que pueden acceder», explica sincera. La solidaridad es algo que ha visto en casa desde pequeña. «Mi madre siempre ha sido voluntaria en centros culturales de la mujer y, personalmente, he tenido alguna etapa de mi vida en que me he sentido desplazada y eso me ha hecho que empatice con las personas que están en situación de exclusión», señala. Su trabajo en Cruz Roja, al que dedica dos mañanas a la semana, se centra en el punto de acogida personalizada, la puerta de entrada a la organización desde donde se distribuyen a los distintos servicios. Convencida de que «hay que trabajar para cambiar las cosas», asegura que, «en muchas ocasiones, ayudar a una persona puede consistir simplemente en escucharla y hacer que sienta que alguien sabe por lo que está pasando».

Conchi Durán sabe bien lo que es eso, escuchar y ser el hombro de otros. Lleva 15 años como voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, en el hospital Reina Sofía, apoyando a los niños que pasan por esta enfermedad y a los padres. Hace 36 años perdió a una hija de tres años por una meningitis y desde entonces quiso ser voluntaria. «Cuando me jubilaron por enfermedad, fui a Proyecto Hombre y al final acabé en la AECC», recuerda. «Hice un curso de formación, pasé el test psicológico y desde entonces aquí estoy, esto es muy duro, he visto irse a muchos niños en este tiempo, pero -reconoce- también muy gratificante saber que puedes darle un poco de calor, esperanza y comprensión a las familias en un trance tan difícil». Según relata, «cada vez hay más enfermos de cáncer, no sé qué está pasando, pero hay que animar a la gente a que se implique como voluntaria, el cáncer es una enfermedad larga y puede ser muy cruel, requiere mucho apoyo psicológico, sobre todo si se trata de niños. Nadie debería pasar por una enfermedad así, pero los niños mucho menos».

Esther Cayuelas recibió el 5 de diciembre un reconocimiento de la Plataforma del Voluntariado por su labor en Autismo Córdoba, premio que recogió entre lágrimas de emoción. Como estudiante de Educación Infantil, inició sus prácticas en la entidad en la escuela de verano y ya no ha podido dejarlo. En este momento acude por las mañanas a un colegio para ayudar a un niño y conseguir que en el aula sea uno más. «Saber que lo que haces les ayuda realmente es muy gratificante, ese día no pude hablar por la llorera, pero estoy muy agradecida a todos y sobre todo a mis niños de corazones azules». Educadora por vocación, afirma que «el voluntariado te da como persona mucho más de lo que das tú y, en mi caso, me ha ayudado a descubrir que lo mío es Educación Especial».