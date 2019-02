Córdoba acoge dos concentraciones por Venezuela: una a favor de Maduro y otra de Guaidó

Esto es como todo, dictadores a la carta. Noriega en Nicaragua asesinó a decenas de personas en protestas en año pasado y allí sigue. Parece que a nadie le importa, no sabemos si será un dictador o no, todo dependerá del interés que tenga para EEUU algún día. Las dictaduras feudales del Golfo son una maravilla, claro que allí hay muuucho dinero y donde manda el dinero no importa la democracia. No he oido a nadie pedir democracia ni derechos allí. Venezuela es superimportante ¿por qué? porque hay un partido política desde hace 5 años que se llama Podemos al que le gustaba Chavez y ahora no tanto Maduro. Si Podemos no existiera nos la rempampiflaría Venezuela a nosotrso y los demás partidos políticos. Demasiada hipocresía es lo que hay