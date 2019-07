Consulta el calendario escolar en la provincia de Córdoba para el curso 2019/2020

El martes 10 de septiembre comenzará el curso escolar para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. El lunes 16 de septiembre lo harán los de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

El curso escolar finalizará el 22 de junio en Infantil, Primaria y Educación Especial, mientras que Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional lo harán el 23 de junio.



Calendario escolar para el curso académico 2019-2020

Esta es la propuesta de calendario escolar para el curso académico 2019-2020 que la Consejería de Educación aprobó el pasado 3 de junio.

Las actividades lectivas de Infantil y Primaria comportarán 178 días lectivos; mientras que Secundaria, Bachillerato y FP tendrán 175 días de clase.

En formación de personas adultas, se empezará el 16 de septiembre y se finalizará el 23 de junio; en enseñanzas artísticas, empiezan el 23 de junio y termina el 23 de junio, al igual que en enseñanzas de idiomas.

Vacaciones de Navidad y Semana Santa

En cuanto al período de vacaciones, se ha establecido que en Navidad habrá vacaciones del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive, y en Semana Santa del 6 al 12 de abril de 2020, también los dos incluidos.

Se consideran días no lectivos el Día de la Comunidad Educativa el 2 de marzo, día no lectivo provincial el 4 de noviembre de 2019. Los días festivos de ámbito nacional y autonómico serán los que decidan el Consejo de Ministros y la Junta de Andalucía, y los ayuntamientos de cada pueblo solicitarán a la Consejería hasta 3 días no lectivo.

El calendario escolar del curso 2019/2020 en Andalucía incluye cinco puentes festivos, coincidiendo con la festividad de los Santos, el Día de Andalucía, el Día del Trabajo (los tres caen en viernes), el día de la comunidad educativa (lunes 2 de marzo), el 12 de octubre (cae en sábado) y la fiesta de la Constitución e Inmaculada, que permitirá encadenar cuatro días seguidos. El 12 de octubre, Fiesta Nacional, cae este año en sábado, por lo que no habrá puente, salvo que se señale como tal a cargo de las fiestas locales de Córdoba que aún están por designar.