Consejos para evitar robos

El verano y, especialmente, las salidas vacacionales, son situaciones particularmente sensibles a los robos en las viviendas familiares. Por ello, la Policía Nacional de Córdoba pone todos sus esfuerzos en concienciar a la población sobre qué precauciones deben tomar para protegerse contra esta problemática. En primer lugar, la Policía aconseja que, si se va a estar fuera durante varios días, se queden perfectamente cerradas puertas y ventanas; siendo, además, especialmente importante que tu vivienda parezca habitada. Esto es algo sencillo, basta con dejar el felpudo puesto pedir a un vecino que recoja tu correo. Otra de las cuestiones en las que se insiste es en la necesidad de invertir en algún sistema de seguridad. Como explican «no es necesario gastarse mucho dinero para proteger su hogar pero ganará en tranquilidad». También es importante que, en caso de dejar documentos importantes u objetos de valor en el domicilio, queden bien guardados en un lugar seguro y lejos del alcance de cualquiera. Asimismo, deberás evitar comentar tus planes vacacionales en redes sociales o a desconocidos y, en ningún caso, confiar en extraños que llamen a tu timbre.

La Policía también recomienda que avisarles si oyera ruidos extraños, observara actividad donde no debería haberla, viera a personas o coches, no habituales, merodeando o hubiera imanes en la puerta del portal. Un imán colocado en la parte superior del marco de la puerta, en el lado donde se ubique el resbalón, impedirá que se accione el mecanismo de cierre de la puerta. Esta técnica facilita entrar a los delincuentes en edificios. Estos elementos, según explica la Policía Nacional, son utilizados a modo de testigos y sirven a los delincuentes para saber si la vivienda está deshabitada. A su vez, una mirilla manchada de de vaselina es una empleada por los delincuentes para evitar ser identificados por testigos de otra vivienda. En caso de observar alguna de estas situaciones extrañas a su vuelta de vacaciones o en casa de algún vecino es importante no entrar y llamar directamente al 091 o a la Guardia Civil. En ningún caso si un ladrón entra en casa, se debe de hacerle frente pues nunca se sabe la gravedad en la que podría terminar un enfrentamiento de estas dimensiones. Lo ideal es salir inmediatamente y pedir ayuda. Por último, la Policía señala la importancia de la colaboración ciudadana y la atención a estas recomendaciones para evitar los robos y contribuir a la seguridad de todos.