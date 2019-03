El consejo consultivo del Imtur cree que debe ser la Junta quien se ocupe de la tasa turística

El presidente del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Pedro García, ha comparecido hoy ante los medios para informar de la reunión del consejo consultivo celebrada ayer para tratar, entre otros puntos, las distintas posturas sobre la tasa turística. Según García, uno de los pocos puntos en los que todas las partes han coincidido es en que sea la Junta de Andalucía y no el Ayuntamiento quien se encargue de este tema y legisle a nivel autonómico la creación de "un impuesto, no una tasa", aclaró. Lo que no está claro es si el Ayuntamiento tendría la opción de imponer una tasa o tributo de forma unilateral o es necesariamente la Junta quien podría hacerlo. También aseguró que hubo "consenso absoluto" sobre que el impuesto sea finalista para la promoción y para la conservación y puesta en valor del patrimonio.

En el resto de cuestiones, cada uno de los componentes del consejo tiene su opinión con matices. Mientras el Imtur y la UCO defienden abiertamente la implantación de dicha tasa, junto con la Federación de Asociaciones de Vecinos Al Zahara, que ayer no participó del debate, apoya la creación de un tributo aunque con una serie de matices. Los representantes de la economía social y los sindicatos no se han pronunciado mientras los empresarios y los artesanos están en contra.

El consejo consultivo se reunirá en una sesión extraodinaria próximamente para votar el documento consensuado, que se elevará a Pleno, en respuesta a la petición realizada por el máximo órgano de representación municipal, y que incluirá las posturas de las distintas partes para que sea el Pleno quien lo debata y, en su caso, decida si eleva una petición a la Junta. El informe del Imtur no tiene carácter vinculante.