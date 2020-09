La consejera de Cultura anuncia que el Cabildo acabará en "pocos meses" el Plan Director de la Mezquita

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles durante su comparecencia en comisión en el Parlamento andaluz a petición de PSOE-A y Adelante Andalucía que el Cabildo Catedral de Córdoba, como gestor y titular de la Mezquita-Catedral de Córdoba, está elaborando el Plan Director de dicho monumento y lo acabará en "pocos meses".

De esta forma, Del Pozo respondía a la demanda de información que se le había planteado por los citados grupos parlamentarios sobre la redacción del Plan Director de la Mezquita-Catedral de Córdoba, "como instrumento de gestión del que debe estar dotado el monumento", dada su condición de bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y "en cumplimiento de directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial".

Ante ello, la consejera ha comenzado recordando que el Plan Nacional de Catedrales revisado en 2012 estableció la necesidad de que la Mezquita-Catedral de Córdoba contara, al igual que el resto de catedrales, con un plan director de usos, en sustitución del ya elaborado a finales de la década de los noventa del pasado siglo, y a ello se une que la Unesco también fijó "en 2008 unas directrices" por las que los monumentos declarados Patrimonio Mundial, como era el caso, debían contar con "un plan de gestión para conservar el valor universal del bien".

En este sentido y tras señalar que los anteriores gobiernos socialistas de la Junta no habían hecho nada al respecto desde 2012, Del Pozo ha destacado que, "en estos momentos el Cabildo Catedral de Córdoba está elaborando un nuevo plan director, teniendo en cuenta las directrices del Plan de Catedrales de 2012 y las establecidas por la Unesco en 2008".

Así, "cuando esté terminado, esté plan será presentado por parte del Cabildo a la Junta de Andalucía, como ente supervisor del patrimonio histórico andaluz, para su aprobación, de acuerdo con la legislación vigente, y para su posterior traslado al Ministerio", que "deberá" remitirlo a la Unesco, que debe informar el plan.

Del Pozo ha insistido en que, dada la condición de Patrimonio de la Humanidad que tiene la Mezquita cordobesa, "el titular del bien", en este caso el Cabildo Catedral, debe "contar con un plan de gestión adecuado, que especifique cómo se conservará el valor universal y excepcional del bien, para asegurar la protección eficaz del mismo para las generaciones presentes y futuras".

En consecuencia, el Cabildo, que gestiona la Mezquita-Catedral y "es una entidad privada", está redactando el nuevo Plan Director del monumento, como le consta a la Junta, lo que implica, según ha resaltado, que "el Cabildo seguirá restaurando el mihrab y la maqsura" de la antigua mezquita, en base a un proyecto propio, que prevé "una minuciosa intervención".

Adelante y PSOE

Tras la intervención de la consejera, lo ha hecho la parlamentaria andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía Ana Naranjo, quien ha recordado a Del Pozo que la protección del patrimonio andaluz, incluida la Mezquita, compete a la Junta, en base al Estatuto de Autonomía y la legislación vigente, de modo que la Junta "tiene la tutela" de la Mezquita, por lo que también "debe tutelar el plan, por muy privada que sea la gestión del monumento", y no puede "mantener una actitud sumisa ante el Obispado" de Córdoba en este asunto.

De hecho, para Naranjo es "evidente" que la Iglesia Católica "va por libre, ante la pasividad de la Junta", lo que se evidencia en la "falta de transparencia en la gestión" del monumento, de modo que la "dejación de funciones" de la Junta "la convierte en cómplice de las malas praxis de la Iglesia", por ejemplo con la retirada de una celosía para abrir la llamada segunda puerta, que ahora le obliga a reponer una sentencia judicial, opinando Naranjo que la Junta "no debería haber recurrido" dicho fallo, "si velara por el interés público general andaluz".

A su juicio, "con una gestión adecuada nos abríamos ahorrado muchas polémicas", como la que generó que el Cabildo impidiera al cineasta Ridley Scottr rodar en la Mezquita, "porque iba a alterar el monumento", lo que no impide que el Cabildo celebre en el monumento conciertos y "autos sacramentales" sin problema, por lo que Naranjo ha insistido a Del Pozo en que "el deber tutela del monumento, aunque le cueste, debe ejercerlo, para protegerlo frente a quien sigue sus propios intereses y no los generales".

Posteriormente ha intervenido el parlamentario andaluz del PSOE-A por Córdoba Juan Pablo Durán, quien ha subrayado que hay "una relación intensa, estrecha e íntima entre la Mezquita-Catedral y el pueblo de Córdoba", desde hace siglos, protegiéndola, incluso durante la dictadura, cuando se pretendió "purificar" al monumento de su origen islámico.

Por ello, Durán le ha pedido a la consejera que "defienda siempre que el patrimonio de la Mezquita es de los cordobeses", más allá de la inmatriculación del monumento que hizo la Iglesia, "que algunos intentamos cambiar, de forma legal y democrática", hasta ahora sin conseguirlo, y por eso, entre tanto, le ha insistido en que debe proteger "con total firmeza el patrimonio de la Mezquita", bajo el paraguas de "la supervisión de la Unesco y de la entidad que la asesora, Icomos, y de todos los responsables técnicos" de la Consejería.

Durán, quien ha puesto como ejemplo de esa forma correcta de actuar a la que fuera consejera socialista de Cultura, Rosa Aguilar, pues se apoyó en la Unesco e Icomos para decidir sobre la apertura de la segunda puerta de la Mezquita, ha resaltado, por otra parte, que "la confrontación no le ha hecho ningún bien a la Mezquita", pero, aún así, le ha demandado a la consejera que "no sea laxa en la protección de la Mezquita", que "no se deje llevar por las presiones" que pueda recibir y defienda el "interés público" y no el privado.

El resto de grupos

Después ha intervenido el parlamentario andaluz de Vox Benito Morillo, quien ha considerado "fundamental" que el nuevo Plan Director de la Mezquita-Catedral de Córdoba "sea redactado desde el punto de visto técnico", además de poner fin a "la polémica" promovida por grupos de "la extrema izquierda", que "buscan la expropiación y la desacralización" de este templo cristiano, cuya protección reclama Vox.

Por su parte, el parlamentario andaluz de Cs por Córdoba Emiliano Pozuelo ha subrayado que "un plan director no es una cuestión menor, que se haga en una tarde", pues el de los Dólmenes de Antequera "tardó ocho años en redactarse", mientras que el de la Mezquita, según le ha informado el Cabildo, "está muy avanzado" y, por eso, "lo mejor que podemos hacer desde la política para proteger la Mezquita es alejarla de debates ideológicos, y mirar por el patrimonio de los cordobeses, desde el diálogo con quien tiene la propiedad", que es el Cabildo.

Finalmente, el parlamentario andaluz del PP por Córdoba Adolfo Molina ha ahondado en la necesidad de evitar la polémica sobre la que es la "principal fuente de ingresos" del turismo en Córdoba, en la que deja "más de 400 millones" de euros, y por eso "no hace ningún bien a la ciudad la controversia sobre la titularidad de la Mezquita", que se le ha reconocido al Cabildo en convenios y otros documentos oficiales por la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba, bajo gobiernos del PSOE e IU, según ha recordado.