La confluencia vuelve a reunirse el sábado en Córdoba

Un grupo de ciudadanos que asistieron a la asamblea de la confluencia del pasado día 10 ha llamado hoy a la participación "con ilusión, pasión y generosidad" en el próximo encuentro que tendrá lugar el sábado 23 en el centro cívico de la Fuensanta. Amelia Sanchís, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado catedrática de Derecho de la Universidad de Córdoba, ha sido la portavoz de este grupo ciudadano que ha llamado a la participación activa en esta nueva asamblea, que quieren sea "soberana" y a la que han pedido a las formaciones políticas que no se acuda "con líneas rojas".

Este grupo ciudadano ha recordado el manifiesto que un grupo de cordobeses firmó en enero llamando a la confluencia de las izquierdas de cara a las municipales de mayo, y ha expresado su deseo de que este movimiento tenga una traslación electoral previa a las elecciones o posterior. En este sentido, Amelia Sanchís no ha querido cerrar la fórmula (agrupación de electores o coalición de partidos) con la que podría materializarse esa participación en los comicios municipales (precisamente uno de los puntos de fricción entre las formaciones participantes), y tampoco ha podido concretar cómo sería ese posible pacto postelectoral. El grupo de ciudadanos que han convocado hoy a los medios no ha querido aterrizar esos detalles porque la asamblea aún no ha tomado ninguna decisión, han dicho.

De momento, Ganemos y Equo han expresado ya su postura a favor de la celebración de primarias abiertas, de un modelo asambleario, de la forma jurídica para concurrir a las elecciones municipales de mayo que se acuerde en la asamblea y a la elaboración participativa del programa electoral. Podemos e Izquierda Unida, por su parte, ya han elegido a sus precandidatos a las eleciones municipales, que son Juan Alcántara y Pedro García, respectivamente. Esta es la segunda vez que estos partidos políticos tratan de alcanzar un acuerdo para los comicios locales. La vez anterior, Ganemos votó en asamblea no continuar con el proceso en el que siguieron adelante Podemos e IU, que habían sellado su acuerdo de cara a las elecciones autonómicas bajo el sello de Adelante Andalucía.