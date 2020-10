Patios de Córdoba 2020: el concurso sigue adelante al considerar la Junta que hay "riesgo moderado"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado este jueves que la fiesta de los patios seguirá adelante y que no está prevista ninguna alteración, al tiempo que ha detallado que se están tomando medidas como poner sensores en los patios y se están contratando medios de vigilancia con el fin de controlar al máximo que se respeten los aforos. "Por ahora, no vemos un riesgo excesivo y la Junta lo ve moderado", ha señalado Bellido. Según fuentes municipales, la potestad para suspender o no una celebración corresponde al Ayuntamiento, que decide en función de la evaluación de riesgo evaluada por la Consejería de Salud. En este caso, el veredicto es que el riesgo potencial de la fiesta en este momento es "moderado".

El Ayuntamiento de Córdoba ha elaborado un informe con las medidas de seguridad covid-19 que se van a llevar a cabo en esta edición especial del concurso de patios, que se desarrollará entre el 8 y el 19 de octubre con la participación de 49 recintos.

Procedencia de las visitas "más provincial y local que turistas"

El horario de apertura al público habilitado en el periodo de celebración será de 11 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas, salvo los viernes y sábado que se prolongará hasta las 21 horas. El Ayuntamiento prevé que en esta edición especial de 11 días es que se espera un público de procedencia más provincial y local con expectativas a la baja tanto de turistas como de personas de perfil vulnerable en materia sanitaria. En el plano sanitario, está previsto ofrecer un servicio itinerante por las rutas con tres sanitarios en bicicleta, además de una ambulancia y un puesto de socorro en Caballerizas Reales y Plaza Conde de Priego.

No habrá aseos portátiles ni venta de comida y bebida

Durante la fiesta, no habrá actividades de venta de comida y bebida ni actuaciones culturales paralelas. No está previsto habilitar aseos portátiles. Durante el concurso, se desinfectarán por parte de Sadeco, con vehículos de pulverización, las calles que componen las seis rutas de forma diaria. En el interior de los recintos, los propietarios realizarán la desinfección diaria dos veces al día.

En cada patio, habrá un controlador de acceso durante el horario de apertura que tomará la temperatura. Cada día, se tomará la temperatura a los propietarios de los patios y los controladores para prevenir potenciales contagios por covid. La visita a los patios no podrá durar más de 15 minutos, según el informe municipal.