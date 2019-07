Concentración para salvar el olmo centenario de la Ronda del Marrubial

Varias decenas de personas se han concentrado este viernes en torno al olmo centenario de la Ronda del Marrubial, convocados por la Plataforma Ciudadana en Defensa del Árbol en Córdoba.

Desde la plataforma se insiste en pedir al Ayuntamiento que "no talen el olmo de 140 años, que si quieren hacer algo que lo rodeen, pero que no lo talen", y no se trata "solo de este olmo, sino también de los demás árboles, porque no podemos perder ni un solo ejemplar más en Córdoba".

El viejo olmo de Ronda del Marrubial está catalogado como árbol singular, recuerdan sus defensores, y la posibilidad de poder ser trasplantado es prácticamente inexistente, debido especialmente a factores como la edad, la posibilidad de contraer enfermedades o los elevados costos que supondría su traslado.

Hace unos días los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba expresaron su apoyo a la plataforma. En ese sentido, el edil del partido morado Juan Alcántara explicó que su partido apuesta por "una ciudad viva, verde y habitable", porque no se puede "construir todo en torno al cemento, sino que tenemos la obligación de proteger, reponer y repoblar con más arboleda nuestras calles y avenidas".