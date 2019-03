Concentración contra el ERE anunciado en los supermercados Dia

La plantilla de Dia se ha concentrado hoy ante el centro de la cadena de supermercados ubicado en el centro comercial Conecta (Guadalquivir) para mostrar su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa y que en Córdoba podría afectar a unas 50 personas, la mayor parte de ellas mujeres (en torno al 85%) y que llevan más de 10 años en la empresa, según una nota de CCOO.

La delegada de CCOO en DÍA Córdoba Paqui Valenzuela dijo que "entendemos que la empresa no debería haber presentado un ERE en estos momentos ya que existe un enfrentamiento entre los accionistas mayoritarios que se cerrará con una votación el 20 de marzo" y "ahí sabremos quién va a dirigir la empresa, porque ahora mismo está en el aire y estamos negociando con unas personas que no sabemos si van a seguir".



Por ello, CCOO reclama una prórroga del ERE en tanto en cuanto no se aclare el futuro de la firma, el modelo de gestión y el formato de ampliación de capital que elegirán los accionistas.

El miembro de la Sección Sindical Estatal de DIA y miembro de la mesa de negociación del mencionado ERE, Eduardo Ruiz, señaló que tras la Junta de Accionistas “será decisivo quién se quede al frente de la empresa, bien el Consejo de Administración actual o bien el fondo de inversión Letter One, cuya cabeza visible es el empresario ruso Mijail Fridman”. “Por eso decimos que no es el momento de negociar un ERE. Queremos negociar un ERE sabiendo realmente a quién tenemos delante porque estamos negociando con una dirección que a partir del día 20 puede no seguir” y “no sabemos en qué escenario nos vamos a encontrar”, recalcó Ruiz.



En principio, la propuesta inicial de la empresa afectaba a casi 2.100 trabajadores y trabajadoras, cifra que durante la negociación se ha logrado reducir a 1.536 personas, una cifra que CCOO rechaza dado que se sigue contratando personal eventual y que está prevista la venta de tiendas, una venta que podría incluir la subrogación del personal de las mismas y evitar con ello despidos que, además, el sindicato considera que se pueden evitar dada la buena marcha de las ventas actualmente.