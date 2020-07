La concejala Laura Ruiz abandona la política municipal y entra Cintia Bustos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este miércoles que ayer firmó el cese de Laura Ruiz como concejala de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba a petición de esta, que después de trece años en la política municipal renunciará a su acta de concejal y regresará a su actividad profesional como ingeniero técnico industrial.

Bellido ha dado a conocer este cambio explicando que en breve se incorporará al gobierno local Cintia Bustos, presidenta de Nuevas Generaciones del PP, quien asumirá la delegación de Juventud y la presidencia del Instituto de Gestión Medioambiental, previsiblemente, a partir del próximo mes de septiembre.

Así, el regidor municipal ha detallado que Gonzalo Esparza, que es el siguiente de la candidatura, continuará siendo gerente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). Bustos, graduada en Derecho, será la concejala más joven en la historia democrática del Consistorio municipal, arrebatando este récord al propio José María Bellido.

Este último ha presentado, además, la creación de dos grandes áreas de gestión en el gobierno local que, según ha indicado, responden a las necesidades que Córdoba tiene en la actualidad. De este modo, la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico e Innovación, Blanca Torrent, sumará a Innovación la coordinación del área de reactivación económica y fomento empresarial y del empleo. Seguirá presidiendo el Imdeec y trabajando en el plan estratégico.

Por otra parte, la concejala de Juventud y Promoción, Marián Aguilar, continuará asumiendo esta última tarea y gestionará, además, Cultura y Casco Histórico. Así, Bellido ha recordado que estas delegaciones existen en la actualidad, pero se unificará su gestión y se optimizarán recursos.

Bellido ha aclarado que con estas decisiones "no se están haciendo cambios estructurales de gobierno", matizando que "no hay nada que renegociar en el pacto con Ciudadanos" y recordando que "las circunstancias de julio del 2020 no tienen nada que ver con las del 2019" a causa, principalmente, de los efectos derivados de la pandemia de coronavirus.