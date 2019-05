El concejal José Luis Vilches solicita la baja de Ciudadanos

El concejal de Ciudadanos José Luis Vilches ha dado a conocer al final del pleno del Ayuntamiento que se ha celebrado hoy que ayer solicitó la baja del partido, en el que está desde el año 2014. El que fuera candidato a la Alcaldía por Ciudadanos y portavoz del grupo municipal (hasta que le sustituyó el concejal David Dorado) ha asegurado que se va “decepcionado porque no me reconozco en el partido que ayudé a implantar” y “siempre he creído que Ciudadanos era una ilusión donde los valores, la eficacia, la eficiencia, la búsqueda del talento y el trabajo perseverante y diario primaban sobre lo que consideran los partidos como una oficina de colocación”. El concejal, que durante su intervención no estuvo acompañado por su compañero David Dorado, ha subrayado que “han cambiado el régimen de las primarias y me hacen mayor sin darme cuentas, sin respuesta a mis propuestas, lo que me induce a pensar en una muestra más hedonismo”, con el “riesgo que conlleva de privar a la ciudadanía de talento y experiencia”. “Contra la dedocracia poco se puede hacer”, lamenta. Vilches, que no ha sido incluido por Ciudadanos en la lista a las elecciones municipales, ha señalado que “siempre he considerado que lo importante no es estar en las listas municipales”, aunque admite que le hubiera gustado.

Vilches ha relatado que no estaba conforme con las cosas que se estaban haciendo en el partido y que se dejó “convencer con la promesa de que iban a cambiar en un futuro” pero “nunca encontramos la oportunidad”. Vilches se ha mostrado “contrariado” porque “no tendré la oportunidad de llegar a ninguno de los proyectos gestados para este mandato”.

El que fuera también presidente de CECO ha aseverado que “con mi edad y mi curriculum no había venido a hacer carrera política” y “siempre consideré a Córdoba por encima de mí y de mi partido”. Aunque señala que pudo “ser cualquier otro cargo político nacional o regional, preferí ser concejal al servicio Córdoba”. En su último discurso en el salón de plenos, ha exigido “altura de miras” a los candidatos y que sean conscientes de que “Córdoba merece algo más que cobrar un sueldo de concejal”.

En el apartado de ruegos, Vilches ha aprovechado para pedir a la alcaldesa, al equipo de gobierno y al resto de los miembros del pleno, que le permita poner en marcha la noria de la Albolafia, "preocupándome y gestionando en su caso los proyectos y la financiación al margen de la tesorería del Ayuntamiento”, para que, "como colofón de esta etapa, podamos anunciar que hemos dejado señalado el camino del acuerdo para la próxima Corporación" y logrado "que Córdoba ruede nuevamente y constantemente y que ninguna otra Corporación deje que nunca más se pare la noria de la Albolafia”. Vilches ha explicado previamente que tenía pensado, "como inicio de la campaña municipal, anunciar la puesta en marcha de la noria de la Albolafia", y que esta "empezase a dar vueltas como símbolo de Córdoba" para que "se entendiera con ese gesto que empezaba a andar".