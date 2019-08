Compuestos y sin viaje

Juan Roldán es un hombre previsor y este año él y su mujer habían previsto cumplir el sueño de su hija de 13 años, volar. Después de informarse de las opciones, el pasado 15 de marzo decidieron que el destino sería Lanzarote y tras firmar el contrato con una agencia, abonaron la mitad del importe previsto. El día de partida era el 18 de agosto, así que diez días antes, como había acordado cinco meses antes, acudió a abonar la parte que quedaba. «Mi hija tenía mucha ilusión y llevaba todo el verano emocionada por la idea de volar y pasar las vacaciones en Canarias, en la playa». El domingo 18 de agosto, a la hora estipulada, toda la familia se desplazó a Sevilla con unos códigos facilitados por la agencia, pero la respuesta no fue la esperada. «Pedimos las tarjetas de embarque y nos dijeron que nosotros no teníamos plaza, que alguien había consultado, pero que nunca se llegó a realizar el pago, así que no teníamos sitio porque además el vuelo estaba lleno». En ese momento, marcó indignado el móvil de la persona de contacto de la agencia y la puso al habla con el personal de la compañía y se confirmó. El vuelo no había sido abonado. «La única alternativa era esperar dos días y perder dos noches de hotel en Lanzarote, pero nos negamos», explica Juan, que recuerda el llanto de su hija en el camino de vuelta. «Me pidió disculpas por el despiste, pero yo insistí en que me devolviera de inmediato el dinero que había pagado y aunque era domingo, nos vimos en la agencia y me lo dio», comenta mientras se pregunta «cómo pudo olvidarse de hacer el pago en un viaje reservado con tanta antelación y pese a haber abonado la última parte diez días antes».

La historia no acaba ahí. «Diez minutos después de haberme devuelto el dinero, me mandó un mensaje pidiéndome que mintiera al seguro que yo había contratado y que dijera que había cancelado el viaje porque tenía a mi padre o a mi suegro enfermo para que a ella le devolvieran el dinero de los vuelos, puesto que el del hotel era ya irrecuperable», relata, «primero me deja sin vacaciones y luego me pide que cometa un fraude con el seguro». La respuesta de Juan ha sido una hoja de reclamaciones, una llamada al seguro para informar de lo ocurrido y una posible demanda por daños y perjuicios. «Mi mujer acabó en Urgencias con un ataque de ansiedad», añade, «tiene miedo a volar y llevaba días mentalizándose del vuelo, pero la situación la desbordó, no hay derecho».