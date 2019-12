La compra de Navidad

La cesta de la compra en Córdoba ha experimentado un incremento de entorno al 7% respecto a la de hace 5 años, sin que ese hecho haya estado acompasado en igual proporción con el incremento del salario medio de los españoles (situado en 23.645 euros anuales), que ha subido un 4% de media en el último lustro. Estos porcentajes -extraídos, por un lado, de la comparación del IPC en esas dos fechas en las variables de alimentos y bebidas y, de otro, del salario medio anual-- se han visto superados por la comparativa que Diario CÓRDOBA ha ido haciendo año tras año en las fechas cercanas a la Navidad. En ese sentido, con una cesta tipo formada por 15 productos, los precios se han encarecido un 10% en el 2019 respecto a esa misma cesta en el año 2014.

Algo similar es lo que ha hecho la organización de consumidores OCU, que cada año compara los precios de una cesta también de 15 productos para comprobar cuánto se incrementan en la recta final de la Nochebuena. En esta ocasión ha situado dicho incremento en un 3%, pero fijándose en la serie completa -desde 2015 hasta ahora-- han llegado a la conclusión de que el conjunto de los productos ha sido un 35% más caro de media en España que hace 5 años, mientras que en ese mismo periodo el IPC subió un 5% a nivel nacional.

MAYOR ESTABILIDAD / Dicho esto, tanto los mayoristas como los comerciantes reivindican que los precios de los productos navideños son cada vez más estables y que no se producen repuntes significativos ni siquiera los últimos días, entre otras cosas porque los consumidores adelantan y planifican cada vez más sus compras. Esa previsión está evitando el encarecimiento que de manera más habitual experimentan los pescados y mariscos en Navidad.

Desde Mercacórdoba constatan esta tendencia a la estabilidad de los precios (productos congelados, especialmente el marisco, y productos de acuicultura, como la dorada, la lubina o el salmón). Lo que sí constatan fuentes de Mercacórdoba es el cambio, por estas fechas, en cuanto al tipo de productos del mar que se demanda, «incrementándose de una manera notable la entrada en los mercados cordobeses de especies tales como el rape, el besugo, el salmón, la lubina, la merluza de pincho y volanta de tamaño, las almejas finas y de carril, los berberechos, las gambas, los langostinos, los cuerpos o las bocas». Es decir, el pescado y marisco fresco típico de la Navidad, que es el que más subida de precios experimenta.

SUBIDA PARECIDA A LA DEL 2018 / El incremento de los precios, no obstante, está siendo «muy parecido al del año pasado», explicable tanto por las fiestas como por la mala climatología que ha dificultado las capturas en las costas españolas, provocando que la entrada de género la semana pasada y esta última haya sido inferior que en otros años, explican desde Mercacórdoba.

La fruta y la verdura, por contra, no sufren tanto como el pescado y la carne las variaciones de última hora, y tampoco se producen compras anticipadas de este tipo de productos. «Desgraciadamente en estas fecha hay tendencia a olvidarse de que la fruta y la verdura son una alternativa sabrosa y saludable en nuestras comidas y cenas de Navidad», lamentan desde Mercacórdoba. Lo que sí se produce es un incremento del consumo de frutas tropicales, como la piña, el mango o el lichi, y de la uva, así como de algunos productos de importación al estar fuera de temporada, como el melón. Los precios de estos productos se han mantenido estables estas últimas semanas, con niveles muy similares a los del año pasado.

Francisco Mengual, presidente de los mayoristas de fruta y verdura de Córdoba, espera que entre mañana y el martes se produzca el mayor número de ventas, y destaca la calidad de productos nacionales como la chirimoya y locales, como las naranjas y las mandarinas. «Han entrado también unas cerezas de Chile extraordinarias», comenta Mengual, que asegura que este año habrá buenas uvas (de la variedad Aledo, que es la que se consume en Nochevieja) porque ha llovido mucho en Alicante. El representante de los fruteros y verduleros cordobeses calcula que en Córdoba en Nochevieja se consumirán 200.000 kilos de uva.

El presidente de Carnicor, Alfonso Alcaide, por su parte, también dice que los precios no han subido respecto al resto del año y añade que lo único que cambia es un mayor consumo de las piezas más nobles, solomillos y lomos, y de carnes como el cordero o los rellenos. Los carniceros también han incorporado a sus establecimientos más productos elaborados, que solo hay que calentar para consumir, desde lechón al horno a cordero asado. «Antes se llevaban la pata para hacerla y ahora, solo para calentarla». «Lo que ha cambiado también es el volumen, ya no se compran kilos y kilos, entre otras cosas porque las familias ya no tienen 40 miembros. El consumidor es más selectivo», añade.

LAS CARNES, LO MÁS ESTABLE / Según el estudio de la OCU, en las dos semanas que han transcurrido desde la primera toma a finales de noviembre hasta los días 9 al 11 de diciembre, los precios han subido un 5,9% en España (en 2018, la subida fue solo el 2%). De los 15 productos que integran la cesta navideña de la organización de consumidores, 10 han subido de precio, uno se mantiene estable y 4 más han bajado. Así los productos que han protagonizado las mayores subidas de precios son los pescados y mariscos y, en particular, las almejas, que han subido un 29% en solo dos semanas; los percebes gallegos, el 25%, y el besugo y la merluza, que con subidas del 17 y 15% cierran la lista de las grandes subidas. Otros productos, como la piña, la lombarda, las angulas, el redondo de ternera, la pularda y las ostras presentan subidas mucho más ligeras, de entre el 2 y 4%. Por contra, el cordero lechal se ha mantenido estable y han bajado la lubina, los langostinos, el pavo y el jamón, pero esas bajadas son menos significativas, y no pasan del 5%, en el caso del pavo y los langostinos.