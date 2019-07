La composición de los consejos de las empresas municipales provoca recelo

La composición que tendrán los consejos de administración de las empresas municipales está provocando cierto recelo entre quienes hasta ahora formaban parte de los mismos. El gobierno local ha empezado ya las reuniones para decidir quiénes van a estar tanto en las empresas municipales como en los organismos autónomos y ha lanzado algunas ideas. Según las distintas fuentes consultadas, una de las barajadas es que en las empresas municipales los sindicatos y el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) dejen de tener voto.

La secretaria general de CCOO, Marina Borrego, confirmó ayer, al igual que hicieron varios grupos municipales de la oposición, que en la reunión mantenida con ella se ha planteado esa posibilidad, aunque no existe propuesta oficial, y aseguró que peleará para seguir estando, por lo que su respuesta es «un no rotundo porque nos ha costado mucho estar ahí» y «nunca nos ha quitado nadie», ya que «nuestro objetivo es defender los derechos de los ciudadanos». En este planteamiento ve una forma de que PP y Cs se aseguren la mayoría en las votaciones, ya que con CMC, CCOO y UGT «no salen los números». Por ello, piensa que la solución es ampliar el número de miembros. UGT y CMC prefieren no pronunciarse hasta que haya una propuesta «seria», aunque el primero avisa de que no está dispuesto a aceptar esa idea y el segundo exige que se cumpla «el reglamento», que indica que la participación en empresas y organismos se llevará a cabo en las que prevean sus estatutos y que el Ayuntamiento debe favorecerla.

El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, negó que exista una propuesta y aseguró que aún no se ha cerrado la composición.

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, explicó que no se ha cerrado ningún acuerdo y que el PSOE pidió estar «perfectamente representado como le corresponde».

Está previsto que la junta de portavoces vea hoy la composición de los organismos.