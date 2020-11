La comisión de investigación de Torrejimeno no podrá retomarse hasta que no haya una decisión judicial firme

El secretario municipal, Valeriano Lavela, considera que hasta que no haya pronunciamiento judicial firme acerca de la denuncia por injurias interpuesta por el concejal de Deportes, Manuel Torrejimeno, contra la exgerente del Imdeco, María Luisa Gómez, no podrá reanudarse el expediente para la constitución de una comisión de investigación solicitada por la oposición municipal. Ayer se conoció que el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba había archivado la denuncia por supuesta revelación de secretos, ya que no se aprecian indicios de la comisión de este delito, y que el concejal había recurrido la resolución. Cabe recordar que la denuncia de Torrejimeno contra Gómez se produjo después de que ésta renunciara a su cargo de forma “irrevocable” tras recibir un correo electrónico del presidente de este organismo municipal, Manuel Torrejimeno (Ciudadanos), en el que le pedía, entre otras cosas, que nombrara director de las instalaciones deportivas de El Fontanar a un técnico del Instituto Municipal de Deportes.

El secretario del Pleno ha explicado a CÓRDOBA que al tratarse de un auto sobre sobreseimiento provisional y no tener la naturaleza de archivo definitivo, conforme establecem los artículos 236 y 237 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía cabe la posibilidad de recurso de suplica ante el mismo órgano judicial que ha dictado el auto, por lo que entiende que habría que esperar a que el sobreseimiento y archivo sean definitivos para poder reanudarse el expediente de la comisión de investigación.

El Partido Socialista, por su parte, ha dicho que sigue esperando que el concejal de Deportes y presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, asuma su responsabilidad política "por decencia" y dé la cara. Para los socialistas, la vía judicial no es más que "una vía de escape" empleada por Manuel Torrejimeno para no dar explicaciones al Pleno e interpretan el hecho que el concejal haya recurrido la decisión judicial como un intento de "echar la pelota hacia adelante" para no tener que dar esas explicaciones. En este sentido, la concejala del PSOE Carmen Victoria Campos ha recordado hoy que los grupos de la oposición PSOE, Izquierda Unida y Podemos solicitaron la constitución de una comisión de investigación para que Torrejimeno aclarara "qué órdenes daba en la sede del Imdeco y cómo las daba". Ante la interposición de una demanda judicial, la creación de la comisión quedó paralizada "para evitar dar explicaciones políticas, algo que sigue ocurriendo", ha lamentado Campos.

"Nos sigue pareciendo grave y escandaloso es que eche la pelota hacia adelante y no asuma su responsabilidad de aclarar qué órdenes daba en la sede del Imdeco y cómo las daba", ha concluido.

Por contra, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha expresado su preferencia por que culmine el proceso judicial para opinar sobre esta cuestión. "Ya dijimos en Vox que no íbamos a participar en circos mediáticos ni en juicios paralelos", ha dicho refiriéndose a la comisión de investigación. Además, ha añadido Badanelli que el concejal de Cs tiene "todo el derecho a defenderse".