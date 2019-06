El próximo lunes día 17 comienza la jornada intensiva en el sector de la construcción, según afirmó Antonio Lopera, secretario de organización sindical de UGT-FICA, y se extenderá hasta el 30 de agosto, último día laborable del mes. Se trata de un periodo que abarca 54 días, en los que se trabajará en jornada reducida e intensiva de 7 horas. La jornada, según el convenio colectivo del sector, dará comienzo no más tarde de las siete de la mañana, finalizando a las 14.00 horas, o a las 15.00, dependiendo del tiempo del bocadillo o la comida, subrayando Lopera que más tarde de las 15.00 horas no se puede trabajar.

Lopera aconsejó a los trabajadores en el caso de que las empresas obliguen a trabajar más horas que se pongan en contacto con el sindicato, sin necesidad de facilitar el nombre, y el sindicato pondrá la denuncia. Según el representante sindical en el 2018 hubo “tranquilidad” en el sector en Córdoba, debido a la concienciación tanto de trabajadores como de empresarios, conocedores de que no se puede trabajar a la intemperie en estos días, constatándose solo 9 denuncias, aunque matizó que no fueron en obras externas. En todas estas denuncias la Inspección de Trabajo abrió expediente.

Asimismo denunció la competencia desleal de las empresas que incumplen el convenio del sector, en la que los trabajadores continúan en el tajo después de las siete horas estipuladas, lo que constituye a su vez un fraude a la Seguridad Social, porque si no existe permiso excepcional por parte de la Comisión Paritaria, “estas horas se pagan en dinero negro y no cotizan”.

El dirigente sindical anunció que actualmente se está negociando el convenio de la construcción, que se firmaría por tres años, con un 2,3% de subida en los dos primeros años y del 2,5 en el último. Asimismo confirmó que se está llegando a un principio de acuerdo con la patronal Construcor para denunciar los descuelgues que se están produciendo y la competencia desleal respecto de las empresas que cumplen el convenio. Lopera destacó que si se produce un accidente dentro de la jornada pactada, la mutua no se hará cargo y la empresa puede ser penalizada con una infracción muy grave.

Por su parte, Abraham Ruano, técnico de prevención del sindicato UGT, pidió que se respetase la jornada intensiva por las altas temperaturas que se alcanzan en la provincia de Córdoba, lo que provoca golpes de calor y lipotimias y para prevenir el cáncer de piel.