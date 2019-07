Comienza la evaluación de daños por los cortes de luz de la Judería

La evaluación de daños por los cortes de luz que se están produciendo en el casco histórico comenzó ayer. La vocal de Relaciones con Endesa de la asociación de vecinos La Medina, Laura Roda, explicó anoche que se están evaluando los daños caso por caso y que entre las 17.00 y 21.00 horas se realizaron 58 peritajes. Esta evaluación continuará y no se centrará solo en los damnificados por la avería que se produjo el sábado en la Judería, y que duró más de tres horas, sino que abarcará otras anteriores, remontándose hasta el 2015. Roda indicó que la Medina continúa con la intención de realizar reclamaciones individuales y colectivas e insistió en que los centros de transformación existentes «no cumplen la ley». Los afectados tienen previstas hoy dos reuniones, la primera, con el alcalde, José María Bellido, y la segunda, con el responsable de Infraestructuras, David Dorado, y con la concejala del Casco Histórico, Laura Ruiz. En esta última reunión está prevista la asistencia de representantes de Endesa, a los que Dorado pidió ayer explicaciones.

La asociación denunció ayer «microcortes» a lo largo de la jornada. A una primera incidencia de unos minutos durante la madrugada en la plaza de Abades y Martínez Rücker, se sumaron, y según afectados, otras que se produjeron entre las 11.00 y 13.30 horas en Rey Heredia y entre las 16.00 y 17.30 en Ronda de Isasa.

El propio Ayuntamiento se sumaba durante la mañana a la denuncia vecinal e informaba, a través del edil de Infraestructuras, de la interrupción en Rey Heredia, donde está el Imtur. Según Dorado, los cortes en el casco histórico están afectando, además de a más de 200 negocios, entre restaurantes y hoteles, y a más de 1.000 vecinos, «al alumbrado público, al Teatro Góngora, al edificio del Imtur, a la Posada del Potro, al centro de recepción de visitantes y a la Mezquita-Catedral». Dorado lamentó que, aunque la empresa localizó la avería del fin de semana y la arregló, «estamos comprobando que no se ha resuelto y que seguimos sin luz, ya que hay otra nueva», y mostró su temor por que los transformadores, que están obsoletos, no soporten la potencia que se está demandando. La presidenta de La Medina, Lourdes Martínez, está convencida también de que no solo es problema de «un cable», sino que en los cortes influyen la «superpoblación que tenemos», el estado de los transformadores y las altas temperaturas.

Endesa explicó que en la madrugada se habían producido «oscilaciones de tensión», y no cortes de luz, por las tareas de revisión del cableado cambiado tras la avería. En cuanto al resto de incidencias, a Endesa no le constaba que se hubiesen producido más averías en alta o media tensión. Es más, aseguró que los aparatos instalados en los centros de transformación, que permanecerán unos días, no registraron anomalías, por lo que achacó los pequeños cortes a algún problema de baja tensión. Para comprobarlo, envió a técnicos a la zona.