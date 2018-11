Comienza la cuenta atrás para el proyecto del campo de San Eulogio

Con la aprobación por parte de la junta de gobierno local del protocolo de intenciones que deben firmar el Ayuntamiento, Cajasur y Grucal, avanzado ya por este periódico, comienza la cuenta atrás para hacer realidad el esperado proyecto deportivo y de ocio de San Eulogio. Con el acuerdo adoptado ayer, las tres partes ya están en disposición de firmar ese primer acuerdo, que no será el último, ya que más adelante tendrán que rubricar otro. Aunque el paso es importante, el camino no será fácil. Basta pensar que, una vez que se rubrique este protocolo, se abre un plazo de nueve meses para verificar la viabilidad de las actuaciones contempladas en el mismo, que no son pocas. Cuando termine el plazo para concretar la viabilidad, que lleva al verano del año que viene si el protocolo se firmara en lo que queda de mes o en diciembre, los tres interesados en esta iniciativa tendrán que consensuar un nuevo convenio.

En el momento en el que Cajasur (propietaria del terreno) done a Grucal (empresa que recibirá el solar y desarrollará el proyecto) la parcela, empezará a contar otro plazo mayor, de 36 meses, en el que deberá quedar construido el complejo de ocio y las nuevas instalaciones deportivas, y cedidas estas últimas al Ayuntamiento. Todo esto conduce, como muy pronto, al 2022. El protocolo aprobado ayer contempla que Grucal tramitará y asumirá el coste de los estudios arqueológicos con un límite de 50.000 euros y que la empresa puede desistir del proyecto si el coste supera esa cantidad o si resulta imposible realizarlo en los términos previstos. También prevé la posibilidad de que el resto de las partes desista si considera inviable la iniciativa.

A pesar de todas estas cautelas, la aprobación de ayer desbloquea un expediente que llevaba meses atascado. Es más, los vecinos del distrito Sur esperan desde hace más de un año la ejecución del proyecto que les presentó Urbanismo en mayo del 2017 con la intención de que estuviera en obras al final de ese ejercicio o en los primeros meses de este. La iniciativa ya se conocía desde un año antes, aunque tuvo algunos retoques. La idea es construir un edificio de 12.243 metros cuadrados de dos plantas sobre rasante con usos comerciales, deportivos, hosteleros y de restauración, que tendrá un aparcamiento subterráneo. A este edificio se sumará un campo de fútbol con un graderío y vestuarios.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, mostró ayer su deseo de que se materialice el protocolo de intenciones y de «que se hagan las actuaciones contempladas».

Por otro lado, el teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, dio a conocer ayer que la Media Maratón de mañana contará con la participación de 121 policías locales, que prestarán sus servicios «no por decreto», y con 93 colaboradores.