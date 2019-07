El comercio inicia hoy las rebajas con la previsión de que caigan las ventas

La campaña tradicional de las rebajas de verano comienza hoy con cierto pesimismo para el comercio de cercanía, que espera que las ventas vuelvan a reducirse respecto a las materializadas en el 2018, repitiéndose los resultados de años anteriores. De este modo, las previsiones facilitadas por la Federación Provincial Comercio Córdoba apuntan a este escenario y su presidente, Rafael Bados, afirma que el sector prevé que se producirá «un leve descenso» de la actividad. Además, explica que este responderá, fundamentalmente, a la delicada situación de la economía y del empleo en la provincia, y a que «los consumidores cada vez encuentran menos atractivas las ventas que se llevan a cabo durante la campaña de rebajas».

Bados detalla que el ejercicio 2019 «está siendo un año complicado para el comercio de cercanía y el volumen de ventas está siendo inferior al del año pasado». En esta línea, alude a la incidencia que están teniendo en esta actividad la caída del consumo y el comercio on line. La federación estima que cada cordobés gastará una media de entre 60 y 70 euros, y que el textil será, un año más, lo más demandado por los clientes que decidan acudir a las tiendas para aprovechar las ofertas que se realizan en estos días. A este le seguirán el calzado, los complementos, el equipamiento del hogar, la electrónica y los productos relacionados con las nuevas tecnologías. En cuanto a las bajadas de precios que se anunciarán en la campaña, señala que «la previsión es que se comience con unos descuentos de entre el 30% y el 50%, y que estos puedan llegar al 70%».

Desde Comercio Córdoba aseguran que muchos negocios continúan manteniendo la fecha tradicional del inicio de las rebajas, que tiene lugar hoy, aclarando que «cada año son más los establecimientos que las adelantan, pero aún son una parte importante los que siguen manteniendo los periodos tradicionales».

El aumento de la actividad provoca que en ocasiones las tiendas acudan a la contratación de nuevo personal para atender esta demanda y Rafael Bados confirma que este «es un periodo en el que se producen refuerzos en las plantillas, aunque, sin lugar a dudas, debido a la pérdida de vigencia de la rebajas, será menor que en años anteriores».

En concreto, la empresa de trabajo temporal Randstad ha estimado que esta campaña puede generar 2.280 contratos en Córdoba, mientras que Adecco ha indicado que podrían crearse 600 puestos de empleo. De su parte, desde el sindicato UGT han apuntado que estas estimaciones «suelen ser poco fiables» y CCOO ha precisado que se realizan sustituciones de verano y refuerzos puntuales, que en ocasiones duran un fin de semana.

En otro orden de cosas, consultado por la comparativa de las expectativas de los comerciantes de la provincia respecto al conjunto de Andalucía, el presidente de la federación comenta que «la situación es muy similar a la del resto de provincias, porque la realidad socioeconómica del resto de territorios andaluces es muy similar a la nuestra».

Acerca de la evolución de este sector, Bados también señala que «el comercio de cercanía tendrá que ir sumándose» al comercio on line «en la medida de sus posibilidades». No obstante, recuerda que «lo que sí demandamos desde la federación es que este nuevo formato se regule, algo que a día de hoy no ocurre». Así, subraya que esta actividad «es un nuevo actor que, sin duda, ha llegado para quedarse y que en poco tiempo ha conseguido penetrar de forma importante, y no para de crecer».

HACER LISTAS / De su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que «en rebajas se reducen los precios, pero no los derechos de los consumidores», y plantea algunas recomendaciones para el aprovechamiento de este periodo. En primer lugar, aconseja evitar las compras impulsivas realizando listas en las que se anoten los artículos necesarios antes de salir de tiendas. Asimismo, entre otras ideas subraya que algunos establecimientos ofrecen unas condiciones especiales -que pueden afectar, por ejemplo, a las devoluciones- pero la norma les obliga a informar sobre ello.