El comercio del centro pide más aparcamientos, más iluminación y menos árboles en Foro Romano

Los comercios del centro no se entran de que su problema no son los árboles, ni las farolas, ni los aparcamientos, que ya los hay. Miles de personas pasan por el centro de Córdoba y si no compran es por algo; los hábitos de consumo han cambiado, la venta por internet crece cada día y la competencia con grandes cadenas es cada vez mayor. Les falta inversión en "ecomerce", que muchos no saben ni lo que es, adaptarse al mercado con nuevas estrategias de venta y no cambiar una ciudad a su antojo. Pero para eso hay que molestarse e invertir y aquí eso sí que no. Que todo se quede como está y no se mueve un dedo pero me estorban los árboles... en fin... No pueden pretender vernder como se hacía hace 30 ó 40 años. Eso de renovarse o morir parece que ni les suena y de seguir así finalmente desaparecerán como uchos, por desgracia, han hecho ya.