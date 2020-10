El comercio ambulante amenaza con movilizaciones contra la nueva ordenanza

El comercio ambulante está viviendo «una situación angustiosa» y ha visto en la nueva ordenanza que quiere aprobar el gobierno municipal la puntilla de esta situación. Antonio Torcuato, presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Córdoba (Comacor), anuncia que habrá movilizaciones si no se cambian algunos aspectos de la futura norma, mientras que lamenta que el concejal de Gestión, Antonio Álvarez, no haya contado con ellos para su redacción.

Además, el representante de estos comerciantes considera que la ordenanza establece condiciones «leoninas» y pide «lo que ni siquiera pide la ley de comercio ambulante». En ese sentido, critica que se pongan «más trabas» para el cambio de titularidad, que impida el cambio de puesto en el mercadillo y que no se facilite la actividad. «Nos sentimos muy discriminados laboralmente, somos autónomos y cumplimos con los requisitos», explica. Torcuato asegura que siente «fobia» del Ayuntamiento hacia este colectivo, que no ha recibido «ningún tipo de ayuda» desde el estallido de la pandemia, a pesar de que no ha bajado la persiana en ningún momento. «Están jugando con el pan de muchas familias», concluye.