Comer a contrarreloj por falta de monitores en Colón

El AMPA del colegio Colón lleva una semana, desde que empezó el colegio, denunciando a través de las redes sociales los estragos que está generando la reducción de horas de monitores de comedor en el centro. La primera queja hecha pública el primer día de clase fueron las largas colas que se generan para recoger a los escolares, que pueden prolongarse hasta pasadas las 16.30 horas, con el perjuicio que supone para muchos padres que acuden al centro con la hora justa para llevarse al niño y llegar a casa para comer o irse a trabajar. La situación es la siguiente. Hay 15 monitores para atender la hora de la comida, de dos a tres, pero 12 de ellos se van a esa hora y solo quedan 3 para gestionar la recogida de los 260 niños que están inscritos en el comedor de 15 a 16 horas, un número que resulta "insuficiente".

Según los padres consultados, el primer día "fue horrible" porque el centro decidió que los niños salieran por la puerta pequeña del colegio, lo que generó colas interminables de padres y una gran confusión por la velocidad con la que las dos monitoras tenían que proceder a la entrega de los menores.

La situación ya se esperaba que fuera complicada. De hecho, el AMPA recibió una circular del colegio advirtiendo a los padres de que a la hora de salida habría menos monitores y que debían colaborar para que la salida fuera lo más ágil posible, por lo que se ha ideado un sistema de puntos rojos que se colocan en las manos de los niños cuando comen mal o tienen algún problema con la idea de advertir de cualquier problema a los progenitores para que se comuniquen vía mail, ya que los monitores no pueden pararse a hablar con ellos.

Las colas se han repetido varios días. Foto: CÓRDOBA

Pese a las quejas transmitidas desde los padres, que han llevado a cambiar en sucesivos días las puertas por las que los niños han sido devueltos a sus padres tras el horario de comedor, la situación no ha mejorado. De hecho, algunos padres han detectado al problema de las colas se suma ahora que los niños se ven obligados a comer a toda prisa para que estén listos antes de que los monitores que deben vigilarlos, y que se van a las 15 horas, se retiren. "Mi hija ha salido hoy y me ha dicho que le han quitado el yogur porque ya no había tiempo para comer", ha explicado una madre indignada porque "se esté obligando a que los niños coman a contrarreloj para ahorrarse cuatro horas diarias de monitor".

Según la información facilitada por miembros del AMPA, aunque la Delegación de Educación ha ampliado el número de monitores, tal y como solicitó el centro, ha reducido el número de horas de forma que cuatro personas se tienen que ir a las tres y solo dos deben hacer frente al proceso de salida de los pequeños. "Por ahorrarse cuatro horas, están obligando a esperar largas colas y a que los niños salgan sin acabar la comida", se quejan desde el AMPA.

Otro día de colas ante el colegio. Foto: CÓRDOBA

Por su parte, la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, ha respondido a estas quejas asegurando que "se han destinado el número de monitores solicitado" y ha considerado que los desajustes que se están produciendo puedan deberse a la coyuntura del inicio de curso, pese a lo cual ha indicado que "se revisará la situación". Los padres, por su parte, niegan que se haya cumplido la solicitud de monitores en el horario completo, por el recorte establecido de 15 a 16 horas. Por su parte, la inspección educativa ha trasladado al centro un mensaje al que ha tenido acceso este periódico que "se está intentando solucionar" y ha pedido a los padres "tranquilidad y paciencia".