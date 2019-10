El comedor al otro lado del río

El próximo sábado, se cumplirán seis años de la ocupación del antiguo colegio Rey Heredia, situado en el Campo de la Verdad, junto a la Torre de la Calahorra. El 5 de octubre del 2013, la Acampada Dignidad se colaba en el edificio de noche para iniciar lo que acabó convirtiéndose en una especie de cruzada social y vecinal en defensa del uso de espacios públicos vacíos. En frente, se encontraron al gobierno local, liderado entonces por el PP, que llevó el caso a los juzgados, y que se resolvió dos años después con la cesión del edificio por parte de un nuevo equipo de gobierno que quiso marcar un antes y un después con este trámite, si bien no fue capaz durante el resto del mandato de culminar la cesión de ningún otro espacio público vacío. En plena crisis, aquel espacio se convirtió en punto de referencia de un barrio con importantes carencias sociales, donde convivieron iniciativas educativas con otras puramente social como un comedor. Desde hace cinco años, interrumpidos durante al menos uno tras ser clausurado por Sanidad, el centro social Rey Heredia ha atendido las necesidades alimenticias de las personas que han acudido en busca de ayuda, un número cambiante que ahora ronda los cincuenta.

A diferencia de otros comedores, en este, que cuenta con un amplio espacio de mesas, la mayoría de usuarios son familias que se llevan la comida a casa en tupper, según su responsable, Emilia, que explica que los alimentos se costean con las aportaciones de los colectivos y las donaciones de vecinos y comercios del barrio. «Como no pedimos documentación a las personas que vienen a comer, el Banco de Alimentos no nos proporciona comida porque no cumplimos los requisitos». En su opinión, «nadie pide de comer por gusto», así que aceptan los productos que les llevan, sean o no perecederos «porque se entregan el mismo día», explica. De lunes a viernes, entregan primero y segundo plato, además de postre, a quienes acuden, todo cocinado por voluntarios. De momento, no han notado un aumento de la demanda. «En verano, el número de personas baja un poco y en esta fecha, vuelven a subir», comenta Emilia, que el sábado cocinará el arroz del 6º aniversario.