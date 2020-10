Colas en el cementerio para reservar las visitas de los Santos

El cementerio de San Rafael ha registrado este jueves colas de espera de ciudadanos previsores que quieren visitar a sus seres queridos en los Santos y han acudido a las instalaciones municipales para reservar dicha visita con antelación. El Ayuntamiento de Córdoba ha estrenado un programa de cita previa y trata estos días de que esas visitas concentradas a principios de noviembre se espacien a lo largo de un mes (del 15 de octubre al 15 de noviembre) para que se cumplan las medidas anticovid y de distanciamiento social. Las visitas se harán en cinco turnos de una hora y solo por las mañanas y no se podrá acceder a los cementerios por la tarde.

Las dudas suscitadas entre algunas personas ha hecho, como decimos, que se acumulasen a las puertas del camposanto esta mañana colas, si bien el número de personas se ha ido reduciendo con el paso de las horas. Desde la empresa municipal de cementerios, Cecosam, recuerdan que no es necesario desplazarse hasta los cementerios municipales para hacer la reserva de la cita previa y que es suficiente con llamar al teléfono de 957322125 y marcar la extensión 0.

El teléfono para la cita previa está siendo gestionado por un call center, si bien ayer registró algunas incidencias a lo largo del día (a mediodía una voz informaba de que estaba "fuera de horario") y las llamadas requerían de algunos minutos de espera. No obstante, y pese a ello, Cecosam logró atender ayer hasta las 15 horas 250 llamadas hasta el mediodía y dar alrededor de 1.200 citas para los próximos días (una persona puede reservar para cuatro más). El horario de atención para la cita previa es de 8 a 20 horas.

Criticas del PSOE

El grupo municipal socialista, por su parte, ha exigido al gobierno local que rectifique su decisión sobre el cierre de los cementerios por las tardes todos lo días de las próximas semanas. Por tradición, el día 1 de noviembre es la fecha en la que más visitas reciben los cementerios de la ciudad. "Ordenar esta afluencia de público para evitar aglomeraciones y cumplir así con las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del covid-19 no puede ir en contra de garantizar un servicio público como es el acceso a los cementerios durante un mes", ha señalado el concejal del PSOE y consejero en Cecosam, Manuel Torralbo. Además, esta medida va en contra de lo que recomienda la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que sólo hace dos días instaba a aumentar el horario de apertura de los cementerios para que se puedan espaciar las visitas. Al cerrarse los cementerios por la tarde, todos los usuarios con horario laboral de mañana no podrán acceder a estos recintos que "sorprendentemente no van a abrir por las tardes en contra de cualquier lógica".

Por otro lado, el sistema de cita previa instaurado desde hoy, esto es, desde quince días antes, ya está ocasionando colas a la hora de la entrada, cuando los cementerios están prácticamente vacíos y el acceso escalonado sería más razonable. "Si conocieran el funcionamiento de los cementerios o al menos se hubieran dejado asesorar sabrían que esta medida va a ser totalmente cotraproducente antes y después de las fechas clave de más afluencia de público, esto es, el Día de los Santos y, en menor medida, San Rafael", ha explicado Torralbo. A esto se suma que el servicio de atención al público se cerró en marzo y no se ha vuelto a abrir desde entonces ni por la tarde ni los fines de semana. El PSOE lamenta que muchos de lo usuarios que han recurrido a la atención telefónica tampoco están consiguiendo sus citas. El protocolo para el Día de los Santos Durante toda la pandemia, la gerencia de Cecosam ha ido improvisando las medidas para adaptar su actividad a las necesidades y requisitos sanitarios del momento, según el PSOE.

De cara al Día de los Santos, "lo que nos encontramos de nuevo es la ley del mínimo esfuerzo por parte de los responsables de la empresa Cecosam y una prohibición, la de no abrir los cementerios por la tarde, que afecta a muchos usuarios", ha añadido Torralbo. "Lo que tampoco ha fallado en esta ocasión es el oscurantismo de esta decisión con los trabajadores de la empresa y con el resto de consejeros de Cecosam, así como la oportuna campaña de marketing, valorada en 20.000 euros, dos de las señas de identidad más marcadas del cogobierno del PP y Ciudadanos", ha puntualizado. De hecho este asunto no se trató en el último consejo de administración de Cecosam porque se hizo una convocatoria extraordinaria, en lugar de una ordinaria, donde se podrían haber aportado soluciones más efectivas a esta situación. Para los socialistas se trata de una evidencia más de hacia donde está llevando este gobierno a Cecosam, una empresa para la que no se conoce plan de futuro y en la que paulatinamente se van reduciendo servicios, ya no sólo en el tanatorio municipal, sino también en los cementerios.