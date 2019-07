COAG critica que Cooperativas Agroalimentarias boicotee la movilización en defensa del aceite

La secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, ha denunciado hoy que la “cúpula” de Cooperativas Agroalimentarias en Andalucía “está boicoteando” la movilización en defensa del aceite de oliva que tendrá lugar el 9 de julio en Sevilla. Quintero aseguró en rueda de prensa que no se comprende que “la cúpula de las cooperativas no defiende los intereses del aceite de oliva” y se preguntó “si defienden a las bases o a la especulación de los grupos inversores”.

La manifestación, convocada por COAG y UPA, y de la que se ha desmarcado también Asaja, reivindica precios justos para el aceite de oliva, que la Junta de Andalucía garantice con controles la trazabilidad del aceite de oliva y que el Gobierno central realice controles fiscales a la industria y a las envasadoras. Del mismo modo, reclama que Competencia inicie una investigación de la situación del mercado y que la Junta de Andalucía cree una agencia específica del aceite de oliva que certifique la calidad y pureza del aceite que se está envasando y que garantice la trazabilidad. Por último, exige medidas que posibiliten el almacenamiento privado del aceite de oliva y que se activen mecanismos de autorregulación.

Por su parte, el diputado de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez, remarcó la importancia del sector del aceite de oliva para la provincia, con una producción que superó en la última campaña las 364.000 toneladas en las 350.000 hectáreas que se cultivan. “La buena cosecha de la campaña, lejos de producir una mejora, ha supuesto lo contrario por la caída de los precios”, dijo Sánchez.

Por último, el secretario de Empleo de CCOO en Córdoba, Manuel Merino, indicó que la bajada de precios del aceite tiene una incidencia clara en el empleo de la provincia y en la supervivencia de los municipios. “Hay que hablar de la PAC porque con el actual precio en origen no se cubren los gastos. Si no se cubren los gastos no se puede contratar empleo de calidad y bien remunerado”, precisó.