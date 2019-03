Ciudadanos exige el mismo esfuerzo inversor en todos los barrios

El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, ha exigido esta mañana al equipo de gobierno que dedique el mismo esfuerzo inversor en todos los barrios y que no todo vaya dirigido al centro. Dorado, después de recordar todas las reivindicaciones vecinales y de partidos de los últimos días en relación al centro, y a la carencia de infraestructuras, y también de las promesas realizadas, ha lamentado que todo se centre en una sola zona de la ciudad y que no se dirija a otros barrios lo que, además, está produciendo enfrentamientos entre unas zonas y otras. A su juicio, "toda la ciudad necesita un nivel grande de inversión y no se ha hecho en cuatro años" en cuanto a iluminación, poda, mantenimiento de los jardines, barreras arquitectónicas y locales cerrados.

Dorado ha exigido al equipo de gobierno y a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que "dejen de enfrentar a unos barrios contra otros". A su juicio, "debe gobernar alguien que inspire confianza y la confianza se basa en la coherencia, y el actual gobierno no es coherente".

Dorado se ha referido a temas pendientes como el plan de aparcamientos, el plan de comercio o los proyectos sin ejecutar de Mi barrio es Córdoba.