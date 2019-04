Ciudadanos apuesta por la creación de empleo que contribuya a garantizar las pensiones

El candidato de Ciudadanos por Córdoba al Congreso de los Diputados, Marcial Gómez Balsera, ha querido trasladar “un mensaje de confianza a los pensionistas cordobeses. Nuestro sistema público de pensiones no está en riesgo, no va a quebrar” y ha explicado que “lo que sí está en riesgo es que las pensiones del futuro sean suficientes y garanticen de manera adecuada el nivel de vida de los pensionistas”, además de resaltar que “las reformas que ha habido hasta ahora sólo se han preocupado de recortar el gasto en pensiones y no de mejorar la recaudación, no se han preocupado de atraer ingresos al sistema”.

En este sentido Gómez Balsera ha recordado que “la reforma del 2011 del partido socialista incrementó la edad de jubilación y los años computables para el cálculo la pensión y la reforma del 2013 del Partido Popular introdujo el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, que aplicados juntos suponen un empobrecimiento a medio plazo de los pensionistas”.

“En Ciudadanos apostamos por la creación de empleo estable y de calidad, que contribuya al equilibrio financiero del sistema de pensiones” ha asegurado el cabeza de lista por Córdoba de Cs al Congreso, quien ha matizado que además “pensamos que sin trabajo digno no puede haber pensiones dignas”. “La lucha contra el fraude y la economía sumergida, destinando más recursos a la inspección de trabajo, así como la reforma de la educación y la formación profesional” son otras de las propuestas de la formación naranja para garantizar un sistema de pensiones en el futuro.

Por su parte, ha apuntado Gómez Balsera, “la izquierda quiere gobernar con los separatistas, con los que quieren romper la caja única de la seguridad social y liquidar la solidaridad de nosotras pensiones”.

Pero la principal apuesta de Ciudadanos para garantizar el futuro de unas pensiones dignas para nuestros mayores es “reformar el mercado de trabajo”. Por cierto, “somos el único partido que lo dice: el PP está encantado con su reforma, con la precariedad y la temporalidad, mientras que la izquierda solo piensa en grabarlo para volver al modelo fracasado de Zapatero” y ha afirmado que “con el sistema tan precario de nuestro modelo laboral actual, nunca podremos tener suficientes ingresos en la Seguridad Social para Garantizar unas pensiones dignas en el futuro”.