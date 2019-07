Ciudad Jardín y la Judería, las zonas más habitadas por los estudiantes

Los barrios con más presencia de estudiantes se concentran en los alrededores de las facultades. Ciudad Jardín, Puerta Nueva o el casco antiguo son las zonas más demandadas por los jóvenes universitarios para residir. Según han confirmado a Diario CÓRDOBA distintas inmobiliarias consultadas, la convivencia de los estudiantes con el resto de vecinos que habitan estos barrios es buena y tampoco suele haber ningún problema por parte de los propietarios de las viviendas para dar salida a este mercado, con mucho movimiento por estas fechas, en los meses próximos al inicio del nuevo curso.

El perfil de vivienda que se adapta más a las necesidades de los estudiantes tiene 2 o 3 habitaciones y están amueblados, según la inmobiliarias y los propios universitarios consultados. El precio por habitación que ellos demandan y el que ofrecen las agencias también es más o menos similar, y se acerca a los 200 euros por persona o por habitación, lo que supondría un precio estimado en 600 euros si se trata de un piso con 3 habitaciones. Por otro lado, los contratos de estancia en esta modalidad de alquiler son, en su mayoría, de 9 meses, cubriendo así la duración de un curso completo, desde septiembre hasta junio o julio. En pocos casos el alquiler suele reservarse para un año entero, aunque el estudiante vuelva a renovar el piso en el que ya reside.

Las plataformas online de las agencias inmobiliarias, las aplicaciones para smartphone y los anuncios difundidos por las redes sociales no sólo han multiplicado el número de opciones que tienen los estudiantes para efectuar su búsqueda de piso o habitación, sino también el alcance de los anuncios, que ahora circulan en las pantallas, frente a miles de usuarios. A pesar de las comodidades que ofrece el acceso a internet para buscar piso, frente a los métodos tradicionales, firmar el contrato de arrendatario se ha convertido en una ardua tarea para los estudiantes que buscan alojamiento en otras ciudades españolas, como Madrid o Barcelona.

Por el contrario, en Córdoba, la estudiantes residentes con los que ha consultado este periódico han afirmado que no les supone un problema encontrar habitación en la ciudad. Así, Eva Ortiz Montero, estudiante de Derecho en la Universidad de Córdoba, cuenta que cambió de vivienda dos veces durante su primer año de estancia en la ciudad, y otras dos veces durante los 3 años siguientes. «Hasta ahora no me ha parecido complicado encontrar piso porque siempre me ha llegado información por parte de algún conocido. Después de 4 años voy a recurrir a una inmobiliaria por primera vez, para mudarme de nuevo», señala Eva.