Cinco puertos andaluces aspirarán a gestionar la terminal de mercancías

Cinco puertos andaluces están interesados en la terminal ferroviaria de El Higuerón. Las autoridades portuarias de la Bahía de Cádiz, de Algeciras, de Huelva, de Málaga y de Sevilla tienen intención de participar en el concurso que tiene convocado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para encontrar a una empresa o a una unidad temporal que gestione y comercialice la terminal de El Higuerón a partir del 1 de enero del 2020. La idea que tienen es concurrir unidos presentando una oferta conjunta. Así lo ha puesto de manifiesto ya la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tras un consejo de administración extraordinario en el que acordó participar junto con el resto de puertos. La Autoridad Portuaria de Málaga aprobó ayer mismo en su consejo de administración iniciar los trámites para presentar la oferta conjunta. Fuentes de puertos como el de Sevilla también han confirmado a este periódico el interés que hay por gestionar de manera conjunta la terminal cordobesa mediante la fórmula que se elija para concurrir. Habrá que esperar ahora a los resultados del concurso, ya que participar no significa resultar adjudicatario y todo indica que en esta convocatoria habrá bastante competencia.

ABIERTO EL PLAZO / El concurso convocado por el ADIF aún permanece abierto, por lo que hasta que no se cierre no se sabrá el número concreto de aspirantes. El ADIF convocó el concurso en septiembre pasado y el día 11 de octubre era la fecha tope para la presentación de ofertas. Sin embargo, cuatro días antes de llegar a esa fecha, el ADIF publicó que ampliaba el plazo para la presentación de propuestas «dado el interés demostrado y al objeto de facilitar la concurrencia de ofertas a dicha licitación». Entonces dio como nueva fecha para la presentación de propuestas el 25 de octubre. Pero, de nuevo, tres días antes de llegar a ese momento hubo cambio de planes y nueva prórroga, esta vez, hasta el 6 de noviembre y por la misma razón, «el interés demostrado» por esta licitación. Por ello, hasta el día 6 de noviembre no se conocerá la cifra total de participantes. La apertura de proposiciones está prevista para el 13 de noviembre. Por la premura de la fecha en la que empezará el nuevo contrato, el 1 de enero del 2020, se prevé que la adjudicación sea rápida.

El nuevo contrato tendrá una vigencia de diez años prorrogables a cinco más, aunque el pliego establece que se puede llegar a un máximo de 20 años si se llevan a cabo inversiones en la terminal, que no se especifican. El presupuesto fijado es de 699.864 euros. El adjudicatario gestionará y comercializará los espacios, instalaciones y recursos de esta terminal, que cuenta con una superficie de playa para uso logístico de 6.800 metros cuadrados, y dispone de dos zonas de ampliación, una de 2.650 metros cuadrados y otra de 4.800; así como dos vías sin electrificar anexas, utilizadas para labores de carga y descarga de Unidades de Transporte Intermodal (UTI).

La Autoridad Portuaria de Cádiz ya ha manifestado que participar en este concurso junto con los otros cuatro puertos «es de vital importancia, ya que permitirá la recepción y entrega de mercancías de un modo más eficiente y sincronizado con las operaciones portuarias tanto a nivel terrestre como marítimo, aumentando así la competitividad de las cadenas logísticas que tienen en estos puertos su nodo marítimo-terrestre». Si prospera este proyecto, para Cádiz supone «nuevas conexiones con tren con los principales nodos logísticos del territorio».

La Autoridad Portuaria de Málaga se pronunciaba ayer tras el consejo en la misma línea. Según indicaba, la iniciativa «pretende impulsar los tráficos en la región» y potenciar las «operativas intermodales permitiendo, además, la recepción y entrega de mercancías de un modo más eficiente y sincronizado con las operaciones portuarias, tanto a nivel terrestre como marítimo». Para el puerto de Málaga la terminal de Córdoba «supone un enclave estratégico muy interesante, ya que ofrece una conexión directa por ferrocarril». De Córdoba destaca que «confluyen las líneas que desde Málaga y Algeciras conectan con Madrid y el nodo logístico de Zaragoza Plaza (en el caso del corredor Mediterráneo) y, a su vez, las líneas de los puertos de Cádiz, Huelva y Sevilla a través del corredor Atlántico».

Fuentes del puerto de Sevilla, que ya mueve productos de ABB en tren, también destacaron ayer la importancia de esta alianza, en caso de que prospere.