El cierre de Jorman

Isabel Vidal no olvidará este año 2019. El 11 de febrero fue elegida Señora de las Tabernas, por el Aula del Vino, y ayer, 8 de noviembre, concluyó una gran etapa de su vida, cuando cerró sus puertas la taberna Jorman, el lugar de trabajo de esta cordobesa en los últimos 32 años, tres décadas durante las que ha deleitado con sus guisos a numerosos comensales. Isabel ha trabajado todo este tiempo en esta taberna, ubicada en la calle Alonso de Burgos, junto a su marido, Manuel Fernández, y con el apoyo de Jorge, uno de sus dos hijos. De hecho, el nombre de la taberna, Jorman, resulta de unir los nombres de los dos hijos de este matrimonio, Jorge y Manuel. Esta tabernera atendió ayer a este diario como pudo, a la hora de la almuerzo, cuando la cocina se desborda. Admitió que «ya he llorado alguna vez hoy (por ayer) cuando llegan los clientes y nos hacemos a la idea de que es nuestro último día. Pero ya tengo 66 años, me ha llegado la hora de la jubilación».

Desde hoy no podrán saborearse en este local, pequeño en espacio pero grande en cocina tradicional, sus sabrosas croquetas, el cocido de los lunes, las fabes de los martes, las albóndigas en caldo y las patatas con alcachofas de los miércoles o el arroz de cerdo y marisco de los jueves. «Los viernes los platos siempre se han elegido a voleo. Mi pena es que mi hijo Manuel, que vive en Madrid, no nos haya podido acompañar en el cierre, pero mi nieta de cuatro años me ha mandado un bonito vídeo», resaltó Isabel, que aseguró que seguirá cocinando pero ya solo en su hogar.