Una cicatriz que ni se nota

La cordobesa Cristina Fernández García ha sido una de las primeras pacientes en beneficiarse del uso del robot Da Vinci en la especialidad de cirugía torácica en el hospital Reina Sofía. Cristina fue intervenida el pasado 22 de noviembre y el día 2 de diciembre ya había vuelto al trabajo, gracias a que su recuperación fue muy positiva. En su caso, ha podido comparar la diferencia entre una cirugía tradicional, como a la que se sometió hace cinco años, con la que le practicaron con el Da Vinci.

Cristina cuenta que cuando ella tenía 18 años le diagnosticaron un tumor en la femoral de la pierna izquierda. «En un principio era como un sarcoma, tenía los bordes benignos, pero el interior era maligno. Me operaron para quitármelo, pero no necesité ni quimioterapia ni radioterapia. Debido a este problema que tuve, me realizan en el Reina Sofía revisiones periódicas, una ecografía eco-doppler y un PET» (pruebas que permiten obtener imágenes del interior de mi organismo), relata.

«En el último PET que me hicieron en septiembre de este año me detectaron la presencia de unas células con actividad tumoral en un pulmón, por lo que me planteaban dos opciones: esperar para comprobar si crecían o quitármelas. Decidí que trataran de eliminarlas sin esperar más tiempo. El 15 de noviembre tenía cita con el cirujano torácico y en una semana me operaron. Todo ha ido muy rápido», señala esta joven.

Cristina apenas pasó 48 horas en el hospital cuando fue operada bajo la coordinación del doctor Francisco Javier Algar con el robot Da Vinci. En dicha intervención a esta paciente le realizaron una resección pulmonar sublobar (le extrajeron un trocito pequeño del lóbulo pulmonar) y solo se sintió más incómoda debido al drenaje en el pulmón.

«Tras ser operada con el robot se me ha quedado una marca muy pequeña, que apenas parece un arañazo, en comparación con los 40 centímetros de cicatriz que tengo de la rodilla a la ingle de la operación que me hicieron para quitarme el tumor que tenía en la femoral. Con el robot solo me hicieron cuatro pequeñas incisiones», explica. «Después de la operación estoy haciendo vida normal, ya que fue muy bien la intervención y la recuperación mejor aún, de apenas una semana. Cuando me dieron el alta me dijeron que si sentía algún dolor que me tomara paracetamol, ibuprofeno o Nolotil y no he necesitado ningún medicamento. Voy y vuelvo al trabajo andando sin problema desde el primer día», indica. Resalta que la diferencia entre la primera y la segunda operación es que la de hace cinco años fue mucho más invasiva, por lo que tardó más tiempo en recuperarse.

«Gracias a las revisiones que me realizan en el Reina Sofía, detectaron esas células en el pulmón y, con los antecedentes que tenía, prefería perder ese pequeño trozo de lóbulo pulmonar a esperar a que, a lo mejor pasara el tiempo, y lo que tenía se hubiera reproducido más», resalta.

Cristina Fernández se muestra esperanzada de que, después de la operación, todo haya quedado bien, ya que con apenas 18 años se enfrentó a un tumor, que no le impidió su objetivo de ir a la Universidad. Estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) y, a sus 23 años, ya se encuentra trabajando en una consultora.