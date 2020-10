César Gómez Pallarés: «Nuestra baza es el trato directo, el apoyo y la ayuda personalizada»

¿Cree que ha afectado más que a otros sectores la crisis del covid-19 al comercio de cercanía y por qué?

A pesar de que nuestro sector, el de papelería, prensa y elementos fotográficos pudo seguir desarrollando la actividad durante el estado de alarma, el bloqueo inmediato de la sociedad en los domicilios, el miedo al contagio y la no seguridad en general ha provocado un descenso en ventas que claramente se ha visto reflejado en nuestras cajas.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

Nuestro claro caballo de batalla es sin duda alguna internet y todas las herramientas de ventas que este gigante ofrece. Competir frente a este gran mercado global es una lucha cuál David y Goliat en el que nuestra única baza es la simpatía, trato directo, apoyo y ayuda personalizada. El cliente debería primar no únicamente el factor económico- que es el único que se contempla actualmente, sino también todas las características y condiciones que ofrecemos el pequeño comercio frente al cliente no solo en el momento de compra, sino siempre. Se trata de una garantía continua, una respuesta directa y asegurada frente al producto que internet nunca ofrece como es la atención y el asesoramiento profesional y personalizado que desde nuestros comercios, podemos ofrecer a la hora de realizar cualquiet tipò de compra. Esto es algo que nunca las plataformas de internet pueden ofrecer al cliente y nosotros es una herramienta que tenemos que jugar y usar, no sólo en nuestro favor sino también de todo aquel que realiza sus compras en nuestros establecimientos.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Desde Egafoto/La Papelería, comercio con más de 25 años de bagaje profesional en el sector, solicitamos más ayudas de minoración económica, frente a la cantidad de enormes cargas monetarias mensuales que debemos de soportar y que nos repercute de manera negativa en nuestro desarrollo profesional y económico.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Cabra?

Contar con un comercio variado, multidisciplinar y amplio es la base de una sociedad completa, sin éste modelo comercial, Cabra adolecería de sentido, por lo que en estos tiempos que corren, es más necesario que nunca que todos tengamos claras las ideas de lo que supone respaldar con nuestras compras el pequeño comercio, el local.