Centro Histórico: "Tenemos el mismo grado de abandono que el conjunto de la ciudad"

La asociación de vecinos, comerciantes y usuarios Centro Histórico de Córdoba ha emitido un comunicado en el que rechaza que las zonas del centro y casco histórico de Córdoba hayan tenido un mayor esfuerzo inversor, como se desprende de lo dicho este domingo por la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio.

La regidora cordobesa señaló en una nota de prensa que una de sus prioridades de cara al futuro es hacer un mayor esfuerzo inversor en los barrios de Córdoba "para situarlos al mismo nivel que el centro de la ciudad".

En su comunicado, la Asociación de Centro Histórico responde a Ambrosio que "tenemos el mismo grado de abandono que el conjunto de la ciudad, que no es poco, y nos hemos quedado sin obras tanto en 2015 como en 2018, al igual que ha sucedido en todos los barrios de Córdoba, como también nos afecta cuando en estos años no se han sacado adelante los planes de asfalto anuales, como a cualquier otro barrio".

Además, la asociación añade que, "en estos cuatro años no se ha atendido ninguna de nuestras propuestas para hacer del Centro de Córdoba un barrio vivo donde se facilite la movilidad de los residentes y de los usuarios que acuden a los servicios que presta este barrio. Nuestro plan de barrio es tendente a fijar la población cordobesa para que no se pierda el uso residencial, así como facilitar el disfrute de todos los cordobeses de la parte más histórica de su Ciudad. Tenemos iguales demandas que otros muchos barrios en materia social, deportiva, juvenil, de mayores, etc; y también sufrimos patologías propias; ni de unas, ni de otras ha habido interés en darles solución".



Igualmente, desde el Centro Histórico, subrayan que "expresamos con firmeza que ni una vez más se utilice de forma electoralista y con argumentos torticeros y sin datos reales, a los residentes de unos barrios contra otros. La representación institucional que supone la Alcaldía no puede discriminar en su trato a unos cordobeses frente a otros".



"No vamos a tolerar un sólo ataque que suponga división a la unión de los cordobeses --dice el comunicado de la asociación Centro Histórico--, vivan en el barrio que vivan, pues desde esta Asociación deseamos la prosperidad para toda la Ciudad, todos la disfrutaremos, si así fuese, con independencia de la calle donde se viva.



Por último, señala el comunicado que "los barrios se mejoran invirtiendo en ellos y no haciendo declaraciones que no tiene traslación a la realidad. Se gobierna con hechos.