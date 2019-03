Centro Córdoba reclama al Ayuntamiento un plan de ciudad de transporte de mercancías

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No entiendo mucho de iluminación pero con un poco de sentido comun creo que si se instalan una fila de las nuevas luminarias de leds, en las fachadas de los edificios fronteros a las de los magnolios, y a una distacia unas de otras que no sea muy superior a 20 metros seria mejor y menos molesto para los viandantes que los que pretenden poner en el suelo. además si se ponen bajo la linea de los primeros pisos darian una luz sin interferencias ni sombras y no molestarian a los inquilinos de las viviendas.