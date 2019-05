La central de recogida neumática de basura costará más de 10 millones

La empresa municipal Sadeco y la Gerencia de Urbanismo ya tienen el proyecto de la primera central de recogida neumática de basura que se construirá en Córdoba. Ejecutar el edificio en el que, a través de unas tuberías que partirán de una sala preparada en cada bloque, desembocarán los residuos sólidos urbanos de más de 10.000 hogares de Turruñuelos, La Arruzafa, Cortijo del Cura, San Rafael de la Albaida y Huerta de Santa Isabel Este costará más de 10 millones de euros (con IVA, beneficio industrial y gastos generales), que podrían reducirse en la adjudicación. El presupuesto se ha disparado, pasando de los 4 millones previstos inicialmente a la cantidad plasmada en el proyecto elaborado por Ramos Caballero Arquitectos, por la solución adoptada para que su impacto sea mínimo. Según el proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, la planta irá soterrada y quedará integrada totalmente en el parque en el que estará ubicada, lo que ha contribuido a que sea más cara. La central de Turruñuelos irá junto al canal del Guadalmellato y de ella solo se verá una planta sobre rasante, que será un centro de interpretación para dar a conocer el sistema de recogida neumática que lleva gestándose en Córdoba desde el 2005 y cuya implantación se ha retrasado por la crisis. La maquinaria necesaria irá en el subsuelo y la parte que se ve del edificio irá cubierta de un jardín vertical, al igual que las instalaciones de Parques y Jardines, para crear una imagen homogénea. El edificio tendrá una altura de 3,5 metros y una superficie de 994 metros cuadrados, de los que 131 irán sobre rasante y 863, en el subsuelo. La superficie que queda al descubierto supone menos del 40% de la planta.

De las dos opciones que había para la entrada y salida de caminos, Sadeco ha optado por utilizar la calle Rafael Rivas Gómez para todo. Los vehículos tendrán un vial de acceso y salida y una zona subterránea para maniobrar y dar la vuelta bajo el área en el que va colocado el biofiltro para eliminar los olores. Esta solución, que tiene menor impacto, y la cimentación necesaria por las características del terreno contribuyen también a su encarecimiento. El pavimento tendrá el mismo tratamiento que el parque y el muro que separa las instalaciones del canal irá cubierto de vegetación. El centro de interpretación contará con un punto de control de acceso, un aseo adaptado de uso compartido y una zona de visitas con un forjado transparente para que los visitantes puedan ver los trabajos que se realizan en la central. Del coste, hay que destacar la edificación, que se lleva 5,1 millones, de los que 1,5 son para las cimentaciones y 1,4 para las instalaciones de recogida neumática. Además, las conexiones y la revisión de lo ya instalado costarán un millón.

La segunda central, la del O7 (Zoco), pensada para una fase posterior, podría estar antes de lo previsto por la solución que se baraja, más simple y menos costosa, aunque no hay nada decidido y hay que licitar antes la redacción del proyecto, que es el que determinará su imagen. Ros Roca, la adjudicataria de la recogida neumática, ha presentado a Sadeco una propuesta novedosa que consiste en la adaptación de la tecnología que se instalaba en determinados edificios para su uso en plantas pequeñas. Solo necesitaría una pequeña nave y tendría capacidad para dar servicio a las 2.500 viviendas del Zoco. Aunque la idea era ubicar esta central en la zona ajardinada que hay junto a la ronda, lo que se estudia es utilizar la parte de la parcela municipal que queda libre junto al Mercadona. Al no estar en un jardín, no necesita ir soterrada. El presupuesto barajado siempre ha sido de 2 millones y ahora se estima que costaría 700.000 euros sin la nave y con la revisión de las instalaciones.

Sadeco y Urbanismo decidieron impulsar la recogida neumática en el 2017, cuando había 15,5 kilómetros ejecutados (para atender a 14.404 viviendas) y 20 millones gastados. Los promotores están obligados a ejecutar su parte de la obra, ya que si no, no logran la licencia de ocupación. Para sufragar las obras, el Ayuntamiento tiene los avales depositados (más de 2 millones había en el 2017 para la planta primera y cerca de uno para la segunda). La intención era tener en el 2020 la primera funcionando y la segunda, en licitación.