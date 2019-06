Un centenar de vecinos pide con cacerolas y en bañador que abran las piscinas

Algo más de un centenar de vecinos de La Fuensanta y el Sector Sur acudieron a la convocatoria de cacerolada improvisada ayer mismo para seguir exigiendo en la calle la apertura urgente de la piscina municipal. «¡Nos van a oír!», era el lema de la convocatoria, en la que los asistentes mostraron su descontento porque el Ayuntamiento saliente no haya dado explicaciones antes de irse sobre la gestión que se ha hecho. «Si uno ha hecho mal, lo mínimo es pedir disculpas, explicar lo que ha pasado y ver qué se puede hacer», insistieron. Consideran que después de varios años con retraso en la apertura de las piscinas de La Fuensanta y de la calle Marbella, ambas en barrios humildes, «los trámites deberían haberse iniciado con antelación, no en mayo, por si surgían problemas y no venir ahora con que Intervención ha puesto un reparo». En su opinión, las instalaciones, «que están en estado de abandono y sin mantenimiento durante meses con los problemas de seguridad que supone eso», no se van a abrir en su momento «por dejadez». Ante esta situación, los vecinos han iniciado una recogida de firmas y tienen previsto acudir el martes al Registro del Ayuntamiento a presentarlas. Por su parte, presidente del Imdeco y responsable de las piscinas, Antonio Rojas, dijo que «la licitación estará por trámite de urgencia», pero no estará antes de «al menos tres o cuatro semanas». Sin embargo, no se pronunció sobre cuándo podrían abrir las puertas, aunque aseguró que «el Imdeco está realizando estos días labores de mantenimiento».