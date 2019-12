Una cena digna de Nochebuena

La Nochebuena nunca será una buena noche, como no lo es ningún día del año, para quienes no puedan sentarse a una mesa y compartir una cena digna con otras personas. Para ello, lo primero que hace falta es contar con la materia prima necesaria para preparar un menú adecuado para la celebración, algo que no está al alcance de muchas familias. La asociación Te lo Regalo Córdoba, que preside Ana María Moles, ha trabajado durante todo el año para que trece hogares sin recursos celebren hoy la Nochebuena por todo lo alto y para ello ayer hizo entrega a ocho familias de cestas por un valor de más de 170 euros con carne, embutidos, dulces, frutas, batidos, leche y otras cinco más pequeñas para mayores necesitados. «Hemos preferido llegar a menos familias, pero que quienes las reciban tengan de todo para hacer una cena familiar como debe ser», explicó Moles, que este año ha tenido que hacer el milagro sin subvención de ningún tipo, gracias a donaciones particulares.

Las 32 familias atendidas en Cáritas Sagrario también han recibido estos días una cesta cargada de alimentos frescos y no perecederos con los que preparar una jugosa cena esta noche, en la que habrá un poquito de todo, incluido carne, fruta, pescado y algo de marisco. «Todo el mundo tiene derecho a celebrar una cena especial en un día como hoy», subraya la directora de Cáritas Sagrario.

Cena para 200 personas en Nochebuena

Miguel David Pozo, el párroco de la iglesia Santa Luisa de Marillac, piensa lo mismo y por eso el domingo 22 organizó por segundo año consecutivo una jornada de convivencia con 21 familias del barrio del Guadalquivir en su parroquia de Santa Luisa de Marillac, donde tuvo lugar una entretenida master class de cocina en colaboración con las mujeres de Emaus. Todos juntos prepararon un menú a base de entrantes, salmorejo, lomo ibérico al coñac y natillas para más de 200 personas que esta noche degustarán cada familia en su casa. «Además de preparar la comida, las familias nos dan las cartas de Reyes para sus hijos», explicó, «y nosotros nos encargare de conseguir los regalos».

Solidaridad en el comedor Rey Heredia

En el comedor Rey Heredia, se reunieron ayer por la tarde para cocinar la comida que hoy entregarán a sus usuarios, más de 60 en total. Según Emilia, la encargada del comedor, «las familias, unas más numerosas que otras pero todas con muy pcoos recursos, se llevarán caldo, lomo en salsa de almendras, dulces navideños y embutidos para cenar cada unaen su casa».

Campaña de Cruz Roja

Las personas sin hogar de Córdoba recibirán hoy un paquete especial de alimentos de la mano de la unidad móvil de Cruz Roja, que saldrá a recorrer la ciudad a mediodía y entregará a sus usuarios, casi 50 diarios en los últimos días, lotes de comida que, como en años anteriores se han ampliado con algunos productos propios de estas fechas como mantecados y una comida especial de Nochebuena donada por la empresa Carnes Montoro, que una vez al mes entrega platos de carne elaborada a Cruz Roja para que los haga llegar a personas sin hogar.

Cena solidaria en Las Quemadas

Como es habitual, el comedor trintario que gestiona la Fundación Prolibertas ofrecerá un almuerzo especial en sus instalaciones y mantendrá la Casa de la Libertad, en la calle Sagunto, abierta hasta las 18.30 horas. Media hora más tarde, dos autobuses contratados por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento partirán en dirección al restaurante Ni lo dudes!, en el polígono de Las Quemadas (uno desde la calle Sagunto y el otro de la avenida de Cádiz), donde su dueña, Carmen Núñez, ha organizado por segundo año consecutivo una gran cena solidaria gratuita que evitará que las personas sin hogar que lo deseen pasen esta Nochebuena solas en la calle y tengan garantizada una sabrosa comida caliente en compañía de otras personas.