Cecosam prevé espaciar en 30 días las visitas de los Santos con cita previa

El presidente de Cecosam, el concejal Antonio Álvarez, ha informado esta mañana de la intención de la empresa de cementerios local de ampliar las visitas a 30 días y con cita previa para dar respuesta a la demanda social de los cordobeses. Según la estimación de Cecosam, alargando en el tiempo las visitas, se podrá escalonar la asistencia de un número similar o incluso mayor de personas al que se ha registrado en años anteriores.

Álvarez ha remitido a una presentación posterior, que tendrá lugar el próximo martes, para dar a conocer los detalles que, de momento, ni siquiera conocen los trabajadores municipales de los cementerios, según ha informado la presidenta del comité de empresa, Carmen López.

Según ha dicho, salvo algunos flecos, "el Plan de los Santos está hecho y preparado", ha asegurado, pero no será hasta la semana que viene cuando se informe oficialmente de los detalles, si bien ha adelantado que incluirá novedades técnicas para facilitar la entrada y salida a los cementerios con máximas garantías posibles.

Según Álvarez, los cordobeses podrán visitar estas instalaciones aunque "no con la normalidad de otros años, ya que la situación derivada de la crisis sanitarias del covid-19 es muy complicada y hemos decidido buscar alternativas después de hablar con otras ciudades de Andalucía, algunas de las cuales han planteado incluso no abrir". En su opinión, "es complicado garantizar las distancias interpersonales, pero por agradar a los ciudadanos porque sabemos que es un tema muy candente porque ha habido mucho dolor por el fallecimiento de familiares a los que no han podido acompañar por las limitaciones en los velatorios. Álvarez ha destacado el esfuerzo que va a realizar la empresa y ha pedido a la ciudadanía que comprenda que habrá limitaciones por la situación actual.

Mientras tanto, el comité de empresa ha mostrado su malestar por el hecho de que el Plan de los Santos se haya confeccionado "de espaldas a los trabajadores", con los que, según destaca la presidenta del comité, "no existe ningún cauce de diálogo en una situación en la que Cecosam está incumpliendo todos los acuerdos de forma unilateral". Los empleados, asegura, "deberíamos estar al tanto de las medidas que se piensan aplicar ante una apertura que es siempre complicada y más en la actual situación de pandemia", por lo que están trabajando en un calendario de movilizaciones con concentraciones y paros que podrían afectar a la apertura de esos 30 días anunciados por la empresa para la apertura con motivo del día de los Santos. "No podemos consentir que no se escuche ni siquiera al comité de seguridad y salud", ha recalcado López.

Críticas de Podemos

Por su parte, el concejal de Podemos, Juan Alcántara, ha criticado que pese a la proximidad de la festividad de Todos los Santos, el cementerio de San Rafael presenta "obras inacabadas desde el 2018, ya preparadas para su licitación por parte del equipo de gobierno anterior, espacios en el cementerio sin habilitar, que no sólo dan una mala imagen, sino que además no pueden ser aprovechados como posibles recursos para la ciudadania, o escaleras y grifos sin uso".



Según la formación morada, "hasta el día 15 no habrá ni agua ni medios para llegar a puntos altos, precisamente en unos días en los que la actividad de familiares en los cementerios es mayor, porque quieren tenerlo todo a punto para el 1 de noviembre". Pese a todo, recalca, "no se ha contratado a personal de refuerzo necesario hasta agotar la bolsa de Cecosam de oficiales y peones en septiembre y no a partir del día 15, para tenerlo todo a punto". También señala en un comunicado que la entrada principal al cementerio de San Rafael por la Avenida de Libia "es insuficiente y muy estrecha, lo que va a provocar esos días aglomeraciones, especialmente ahora que se sabe que la entrada al camposanto se va a realizar con cita previa".

El Ayuntamiento acatará la sentencia del tanatorio

Por su parte, Antonio Álvarez ha informado de que Cecosam acatará la sentencia relativa a la anulación del proyecto de tanatorio impulsado por el anterior gobierno municipal, con 5 votos a favor y 3 voto en contra de PSOE, IU y Podemos, según ha explicado, "en base a los criterios de la asesoría jurídica, que ha concluido en un informe sobre la conveniencia de no plantear recurso". En su informe, la asesoría municipal aconseja acatar la sentencia considerando que el PGOU prevé que la construcción de un tanatorio solo es viable en suelo no urbanizaba y que el proyecto carecía de motivación, lo que lo hace anulable".