Cecosam cierra con déficit tras el abandono del proyecto del tanatorio

La empresa municipal de cementerios de Córdoba, Cecosam, cerrará el año 2019 con un déficit de 885.408 euros, que no tendrá mayor problema ya que la sociedad cuenta con una tesorería abultada que ronda los 1,8 millones de euros. El consejo de administración de Cecosam, que se celebrará mañana por la tarde de forma telemática, tendrá que dar el visto bueno a unas cuentas que hasta el mes de julio fueron responsabilidad del anterior equipo de gobierno (Cecosam estuvo en manos del PSOE), y que desde entonces han estado en manos del concejal de Gestión, Antonio Álvarez, de Ciudadanos.

El saldo negativo con el que la empresa municipal cierra el 2019 es consecuencia, por un lado, del abandono del proyecto de construcción de un tanatorio en el cementerio de San Rafael y, por otro lado, del hecho de que no se incluyera en el presupuesto de la empresa correspondiente al ejercicio anterior la habitual transferencia municipal que el Ayuntamiento destina a esta y a otras sociedades para equilibrar sus cuentas.

El anterior equipo de gobierno tenía previsto ejecutar no solo la construcción de nuevas salas municipales de velatorio en la capital cordobesa, sino tenerlas dispuestas para su funcionamiento a partir de la segunda mitad del año 2019, algo que a todas luces no ha sucedido. El cálculo de los hipotéticos ingresos que iban a lograrse con la apertura de este nuevo servicio, llevó a los anteriores responsables a eliminar la partida de transferencias municipales destinadas a Cecosam, pensando que no haría falta.

Por el contrario, el actual gobierno municipal, formado por PP y Cs, ya expresó su rechazo ante la iniciativa de construir un nuevo tanatorio, al considerar que supondría una competencia desleal para el sector funerario privado en Córdoba, y no ha dado ningún paso adelante en ese sentido. De hecho, el asunto sigue en los tribunales, donde acudió la empresa privada Tanatorios de Córdoba buscando amparo, y a la espera de contar con una decisión administrativa que conceda un final al proyecto.

Pese a que el desequilibrio iba a producirse, los actuales responsables de Cecosam no hicieron una modificación presupuestaria --sostienen que, de hecho, no podían hacerla--, pero sí han incluido la habitual transferencia municipal en los presupuestos de Cecosam para el 2020, en torno a los 900.000 euros, que se aprobaron por unanimidad y que están a la espera de ver qué ocurre con los presupuestos municipales.

Por otro lado, ayer salieron adelante las cuentas de Emacsa, que cierra el año con 5 millones de beneficio. El consejo de administración de la empresa, en manos del PP (la preside Ramón Díaz-Castellanos) bendijo de modo telemático unos resultados históricos y que mejoran en un 20% los logrados en 2018.