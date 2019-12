CCOO dice que los autónomos son cada vez más pobres

El sindicato denuncia, en una nota de prensa que la Junta gasta miles de euros en incentivar el emprendimiento pero «se niega a evaluar los resultados» de esta política de incentivos cuando «la realidad demuestra que más de la mitad de los proyectos empresariales no dura ni cinco años». Para informar y asesorar a trabajadores por cuenta propia, CCOO cuenta con un servicio de asesoramiento abierto también a personas no afiliadas.

La secretaria de Afiliación y Servicios de CCOO de Andalucía, Elisabeth García; el secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales del sindicato, Sergio Santos, y la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, presentaron ayer un informe elaborado por el gabinete económico del sindicato sobre la situación de las personas trabajadoras por cuenta propia en Andalucía, que pone de manifiesto, señalaron ayer, que «estamos creando autónomos y autónomas pobres, precarios y, además, endeudados».

Los dirigentes han explicado que desde 2012 ha habido un incremento en el número de autónomos en Andalucía, algo que achacan a la «política de la falsa cultura del emprendimiento que está llevando a cabo el Gobierno andaluz, fomentada con políticas de incentivos que no han sido evaluadas», dijo Santos, quien insistió en que «necesitamos una evaluación de las políticas de incentivos que desarrolla la Consejería de Empleo de la Junta porque entendemos que se gastan muchos miles y miles de euros en una determinada acción, como la tarifa plana, y no sabemos qué tipo de empleo genera, qué resultados tiene» y «mucho nos tememos que los resultados no son positivos ni mucho menos».